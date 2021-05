Diretta Formula 2/ Gp Monaco 2021, streaming video tv: oggi Sprint race 2 e Feature!

DIRETTA FORMULA 2, GP MONACO 2021: OGGI ULTIMI BANCHI DI PROVA!

Dopo le grandi emozioni occorse solo ieri, ecco che la Formula 2 sarà ancora in diretta anche oggi sabato 22 maggio 2021 per il Gran premio di Monaco 2021, seconda tappa dopo il Sakhir per il campionato cadetto. Con oggi verranno assegnati gli ultimi punti per la prova del principato di Montecarlo per la classifica del mondiale piloti: dopo dunque la bella vittoria di Guanyu Zhou nella Sprint race 1 (andato in fuga anche nella graduatoria iridata, ora con 41 punti), i nostri beniamini della formula giovane si daranno battaglia sulle strade di Monaco per la Sprint race 2 e la Feature race, che potrebbero pure regalarci un nuovo leader della graduatoria iridata. In ogni caso ci attendiamoci grandi scintille in strada oggi: la diretta della Formula 2 per il Gp di Monaco 2021 entra nel vivo!

DIRETTA FORMULA 2/ Gp Monaco 2021: Zhou ha vinto la Sprint Race 1!

DIRETTA FORMULA 2 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE IL GP MONACO 2021

Ricordiamo subito a tutti gli appassionati che l’appuntamento odierno per il Gran Premio di Monaco di Formula 2, sarà visibile in diretta tv esclusiva sulla piattaforma satellitare di Sky, che pure per questa stagione ha acquistato i diritti televisivi anche per il secondo campionato automobilistico. Tutti gli abbonati quindi potranno seguire la prova di Montecarlo della Formula 2 sul canale Sky Sport Formula 1, al numero 207 della piattaforma satellitare. Sarà di conseguenza garantita agli abbonati anche la diretta streaming video tramite il servizio garantito da Sky Go, disponibile per Pc, tablet e smartphone.

DIRETTA FORMULA 2/ Gp Bahrain 2021 streaming tv: Zhou vince la Feature race!

DIRETTA FORMULA 2, GP MONTECARLO 2021: IL PROGRAMMA ODIERNO

Impazienti di far parlare solo le curve del Principato, ci pare però necessario ricordare nel dettaglio il programma odierno per la Formula 2, in diretta per il Gran premio di Monaco 2021. Come abbiamo accennato prima, la Federazione per questa stagione ha introdotto nelle novità nel format e il classico calendario è stato ulteriormente rivoluzionato per la prova monegasca. Eccezionalmente infatti il Gran premio si chiude oggi, di sabato e non di domenica: dopo le prove libere e qualifiche di giovedi, e la Sprint race 1 di ieri, ecco che con sabato avremo gli ultimi due banchi di prova. Nello specifico ecco che la Sprint race 2 avrà inizio alle ore 8.20 e durerà 45 minuti: la Feature Race, da 40 giri fino alla bandiera a scacchi, comincerà solo alle ore 17.15.

LEGGI ANCHE:

DIRETTA FORMULA 2/ Gp Sahkir 2021 streaming video tv: ha vinto Oscar Piastri!

© RIPRODUZIONE RISERVATA