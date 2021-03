Diretta Formula 2/ Gp Sahkir 2021, streaming video tv: al via la nuova stagione!

DIRETTA FORMULA 2: SI RIPARTE DAL BAHRAIN

Dopo lunga attesa ecco che possiamo dare il via alla stagione 2021 della Formula 2: dopo la sosta invernale anche la formula cadetta riapre i battenti per un campionato del mondo che si annuncia ricchissimo di colpi di scena, fin dal Gran premio del Sakhir, che ci farà compagnia in questo fine settimana. Si riparte dunque con i giovani talenti della formula 2 dal Bahrain, dove per l’appunto di eravamo lasciati lo scorso dicembre, con l’assegnazione del titolo iridato a Mick Schumacher (promosso alla Haas), e dove pure nei giorni scorsi i nostri beniamini hanno effettuato i test (11 team per 22 piloti iscritti): proprio qui daremo il via a una nuova edizione del Campionato del mondo, completamente rinnovata, e non solo nel calendario. Se la pandemia ancora in corso, come facilmente possiamo immaginare, ha costretto la federazione a rivedere la programmazione delle gare (con la riduzione delle prove europee), pure va aggiunto che la FIA ha deciso di rivoluzionare anche l’intero format del weekend di gara classico per la formula 2, con la creazione di ben due gare Sprint Race, previste di sabato e una Feature Race che ci farà emozionare invece domenica.

Luca Ghiotto/ Formula 2, "Stagione davvero negativa: ora punto al WEC" (esclusiva)

DIRETTA FORMULA 2 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE IL GP DEL SAKHIR 2021

Rendiamo subito noto a tutti gli appassionati che entrambi gli appuntamenti per il Gran Premio di Sakhir di Formula 2, il primo della stagione 2021, saranno visibile in diretta tv esclusiva sulla piattaforma satellitare di Sky, che pure per questa stagione ha acquistato i diritti televisivi anche per il secondo campionato automobilistico. Tutti gli abbonati quindi potranno seguire la prova di Sakhir della Formula 2 sul canale Sky Sport Formula 1, al numero 207 della piattaforma satellitare. Sarà di conseguenza garantita agli abbonati anche la diretta streaming video tramite il servizio garantito da Sky Go, disponibile per Pc, tablet e smartphone.

Diretta Formula 2/ Gp Sakhir 2020: Daruvala vince gara 2, Schumacher è campione!

DIRETTA FORMULA 2: GP DEL SAKHIR, GLI ORARI DI OGGI

Come accennato prima, per la stagione 2021 della Formula 2, sono state previste grandi novità nel format del weekend di gara: si comincerà dunque già per il Gp del Sakhir, in Bahrain, giusto per prendere subito abitudine con le nuove regole. Segnalato che per le probe libere come le qualifiche non vi è nulla di nuovo (sessioni che di norma saranno previste di venerdi), nel format della Formula 2 per il campionato del mondo 2021, la Fia ha deciso di introdurre per la giornata di sabato (e dunque oggi 27 marzo) due sprint race, da 120 km o 45 minuti di gara, dove pure i punti per la classifica iridata verranno assegnati ai primi otto al traguardo: domenica invece, come appena segnalato prima, sarà spazio per una sola Feature Race, gara principale di ogni fine settimana, lunga 170 km (dove sarà obbligatorio il pista stop per cambiare tutte e 4 le gomme) dove saranno assegnati punti in stile formula 1 per i primi 10. Succulente novità dunque per questo Gran premio del Sakhir 2021 che ci farà subito compagnia: esplicate le nuove regole, vediamo dunque il programma per la giornata odierna in Bahrain per la formula cadetta. Fatti i giusti conto con il fuso orario, va ricordato che oggi primo appuntamento con la Sprint Race 1, in diretta della Formula 2, sarà alle ore 11.25, mentre la Sprint race 2 avrà inizio al Sahkir alle ore 17.40 secondo il fuso orario italiano: entrambe le gare dureranno 45 minuti.

LEGGI ANCHE:

MICK SCHUMACHER CAMPIONE DEL MONDO FORMULA 2/ Prima volta per il figlio d'arte

© RIPRODUZIONE RISERVATA