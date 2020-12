Diretta Formula 2/ Gp Sakhir 2020 streaming video tv gara-2: orario, vincitore

La Formula 2 è in diretta anche oggi, domenica 6 dicembre, con gara-2 del Gran Premio di Sakhir, dodicesima e ultima prova del Mondiale 2020 e dunque gara numero 24: il circuito di Sakhir è infatti protagonista nel primo weekend di dicembre anche nella categoria “cadetta” e tra ieri e oggi stiamo vedendo in azione sulle strade del tracciato più breve tra i possibili layout di questo autodromo del Bahrain anche tutti i nomi più attesi della Formula 2, a cominciare naturalmente da Mick Schumacher che ha catalizzato sul paddock della Formula 2 anche l’attenzione di chi magari in passato seguiva solamente la categoria superiore. Come prevede il regolamento della Formula 2, oggi sarà il giorno di gara-2, che è più breve rispetto a gara-1 cui abbiamo assistito ieri e assegna punteggio ridotto (15 punti al primo e punti fino all’ottavo, non al decimo) per la classifica del Mondiale Piloti, che naturalmente proprio oggi assumerà la sua conformazione finale e definitiva. La partenza della diretta Formula 2 avrà luogo alle ore 13.20 italiane (attenzione al fuso) e sarà di fatto il primo grande appuntamento della domenica di automobilismo, dal momento che poi la F1 correrà in notturna.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA FORMULA 2

Rendiamo subito noto a tutti gli appassionati che gara-2, attesa oggi alle ore 13.20 per il Gran Premio di Sakhir di Formula 2, sarà in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky, che pure per questa stagione ha acquistato i diritti televisivi anche per il secondo campionato automobilistico. Tutti gli abbonati quindi potranno seguire la prova odierna della Formula 2 sul canale Sky Sport Formula 1, al numero 207 della piattaforma satellitare. Sarà dunque garantita anche la diretta streaming video tramite il servizio garantito da Sky Go, disponibile per Pc, tablet e smartphone.

DIRETTA FORMULA 2 GP SAKHIR: IL FILM DELLA STAGIONE

Arrivati all’ultimo atto della diretta Formula 2 con gara-2 del Gp Sakhir, l’ultimo della stagione per la Formula 2 che infatti non andrà settimana prossima ad Abu Dhabi, possiamo ripercorrere in breve la stagione, che è stata breve (dieci gare su dodici tra luglio e settembre) ma certamente molto intensa. Si cominciò appunto a luglio con una dopietta di Gran Premi in Austria che diede gloria a ben quattro piloti differenti: Callum Ilott e Felipe Drugovich vinsero le due gare del Gp Austria, mentre nel Gp Stiria si imposero Robert Shwartzman e Christian Lundgaard. Il russo Shwartzman fu il primo a cogliere due vittorie grazie al successo in gara-1 a Budapest, dove alla domenica fece festa invece il nostro Luca Ghiotto. Quattro gare poi a Silverstone, di nuovo con altrettanti vincitori diversi: Nikita Mazepin e Dan Ticktum nel primo weekend, seguiti da Callum Ilott e Yuki Tsunoda pochi giorni dopo. A Barcellona vittorie per Nobuharu Matsushita e Felipe Drugovich, mentre a Spa ci fu gloria di nuovo per Tsunoda e Shwartzman. In gara-1 a Monza ecco la vittoria per Mick Schumacher, seguito da Ilott nella gara-2 della domenica, mentre al Mugello vinsero Mazepin e Lundgaard e alla fine di settembre a Sochi le vittorie andarono a Schumacher e Guanyu Zhou. Infine, riecco due nomi ben conosciuti settimana scorsa nel Gp Bahrain, che ha visto vincitori Drugovich e Shwartzman.

