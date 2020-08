Diretta Formula 2/ Gp Spagna 2020: streaming video e tv, vincitore gara 1

La Formula 2 è in diretta oggi sabato 16 agosto 2020 dal tracciato di Barcellona per il Gran Premio di Spagna 2020, di cui oggi vivremo subito il primo grande appuntamento del fine settimana, ovvero gara 1, o anche Feature Race. Si entra dunque nel vivo di quello che è il sesto appuntamento di questa bollente stagione del campionato cadetto, che si sta rivelando sempre più aperta e spettacolare: di fatto sono già stati otto i piloti vincitore differenti, trovati nelle prime dieci gare della calendario iridato (pesantemente rivisto nel post lockdown) e pure ci attendiamo di vedere oggi salire sul primo gradino del podio un volto nuovo. Non mancano infatti i piloti impazienti di assaggiare la gloria oggi pomeriggio sulle curve del tracciato di Barcellona e solo tra poco vedremo anche chi potrebbero essere i grandi favoriti al trionfo. Prima di tutto, dobbiamo ricordare a tutti già appassionati che, come ormai succede in tutti fine settimana dove la Formula 2 è in diretta, in questo sabato vivremo solo gara 1, la prima che metterà punti in palio per la classifica iridata: l’appuntamento con la Feature Race sarà al solito alle ore 16.45 (nessun problema con il fuso orario) e a Barcellona saranno 37 i giri da percorrere prima della bandiera a scacchi (172,235 km da coprire).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA FORMULA 2

Rendiamo subito noto a tutti gli appassionati che gara-1 per il Gran Premio di Spagna di Formula 2 a Barcellona, sarà in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky, che pure per questa stagione ha acquistato i diritti televisivi anche per il secondo campionato automobilistico. Tutti gli abbonati quindi potranno seguire la prova del Montmelò della Formula 2 sul canale Sky Sport Formula 1, al numero 207 della piattaforma satellitare. Sarà di conseguenza garantita agli abbonati anche la diretta streaming video tramite il servizio garantito da Sky Go, disponibile per Pc, tablet e smartphone.

DIRETTA FORMULA 2: GP SPAGNA 2020, I PROTAGONISTI PIU’ ATTESI

Come detto prima, sono tanti i protagonisti che non vedono l’ora di mettersi in luce già in questo sabato, dedicato alla diretta della Formula 2 per gara 1 del Gran Premio di Spagna 2020. Dopo tutto questo avvio di stagione iridata si sta rivelando quanto mai aperta, sia nella classifica mondiale, come nella lista dei vincitori, considerando che su 10 gare abbiamo finora avuto 8 nomi diversi al primo gradino del podio. I soli due beniamini del paddock che sono riusciti a riconfermarsi finora sono stati il rookie Robert Shwartzmann e il pilota della Academy Ferrari Callum Ilott, che pure ha vinto gara 1 solo pochi giorni fa nella seconda prova di Silverstone. Questi risultati, benché eccellenti, però non bastano per individuare in questi due, i favoriti al podio nella gara di Barcellona oggi pomeriggio: il ventaglio di aspiranti alla gloria è ben ampio, tenuto conto delle splendide prestazioni che abbiamo assistito finora. Dal cinese Zhou, tra i più veloci finora in gara a Christian Lundgaard, senza dimenticare Drugovic e l’azzurro Luca Ghiotto (che ha vinto gara 2 in Ungheria) fino anche ai figli d’arte, sempre sotto ai riflettori, Giuliano Alesi e Mick Schumacher, pronti a fare scintille anche oggi.

