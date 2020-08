Diretta Formula 2/ Gp Spagna 2020: streaming video e tv, vincitore gara 2 Barcellona

Si torna in diretta con la Formula 2 anche oggi, domenica 16 agosto 2020 per il Gran Premio della Spagna 2020 sul tracciato iconico di Barcellona. Dopo dunque le grandi emozioni vissute solo ieri pomeriggio per gara 1, che ha visto il primo trionfo stagionale del giapponese Nobuharu Matsushita, ecco che lo spettacolo per la categoria cadetta torna di scena sulle curve del Montmelò, per quello che sarà gara 2, il secondo e ultimo appuntamento di questo infuocato weekend di agosto sul tracciato spagnolo. E davvero siamo impazienti di dare la parola alla pista per quella che sarà la Sprint Race del Gran Premio di Spagna 2020, sesto appuntamento del calendario iridato, ovviamente pesantemente rimaneggiato nel post pandemia, anche se qui, come al solito verranno consegnati solo pochi punti per la classica del mondiale piloti, dove comunque i distacchi risultano ancora una volta minimi. Ricordiamo dunque subito a tutti gli appassionati che oggi la diretta della Formula 2 per gara 2 del Gp di Spagna 2020 avrà inizio sul tracciato di Barcellona alle ore 11.10: qui saranno 26 giri e dunque 121,03 km da coprire prima della bandiera a scacchi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA FORMULA 2

Rendiamo subito noto a tutti gli appassionati che gara 2 per il Gran Premio di Spagna di Formula 2 a Barcellona, sarà in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky, che pure per questa stagione ha acquistato i diritti televisivi anche per il secondo campionato automobilistico. Tutti gli abbonati quindi potranno seguire la prova del Montmelò della Formula 2 sul canale Sky Sport Formula 1, al numero 207 della piattaforma satellitare. Sarà di conseguenza garantita agli abbonati anche la diretta streaming video tramite il servizio garantito da Sky Go, disponibile per Pc, tablet e smartphone

DIRETTA FORMULA 2 GP SPAGNA 2020: LA PISTA DI BARCELLONA

Impazienti di dare la parola alla pista di Barcellona per la diretta della Formula 2 per il Gran Premio di Spagna per la tanto attesa gara 2, ecco che ci pare senza dubbio utile andare a scoprire meglio anche il tracciato su cui si correrà oggi, uno dei più classici del campionato della Formula cadetta e non solo. Nato nel 1991, è inaugurato nel corso dei Giochi Olimpici del 1992 di Barcellona, il Circuito del Montmelò è entrato be presto nei calendario dei principali campionati automobilistici e pure nel programma del motomondiale: è però solo dal 2217 che la Formula 2 (con l’attuale denominazione) fa qui tappa. Ricordiamo dunque che il tracciato conta nella sua attuale versione 4.655 km e ben 16 curve, alcune anche molto chiuse che porrebbero mettere in difficoltà i piloti nella gestione delle gomme (senza dimenticare il problema della sabbia in pista, che porta a un maggiore degrado dei pneumatici anche nei fine settimana di gara). Va pure aggiunto che qui il record assoluto del circuito spagnolo appartiene al pilota della Formula 1 Valtteri Bottas, che l’anno soccorso in qualifica ha segnato l’1.15.406: per la Formula 2 si segnala invece l’1.27.024 segnato da Nick De Vries con la Art Grand Prix nel 2019.

