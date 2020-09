Diretta Formula 2/ Gp Toscana 2020: streaming video e tv, vincitore gara 1 Mugello

La Formula 2 torna in diretta anche oggi, sabato 12 settembre 2020, per il tanto atteso Gran Premio della Toscana 2020, previsto questo fine settimana al Mugello, cui la cadetteria fa il suo esordio ufficiale. Mai infatti la Formula 2, così come la conosciamo oggi aveva fatto sosta sul tracciato toscano (ma nel lontano passato si contano alcune presenze) e “merito” di questa novità, sicuramente apprezzatissima dagli appassionati italiani e non solo, è della dirigenza del tracciato come delle istituzioni locali, che si sono rese subito disponibili ad aprire le porte del Mugello, quando la Federazione cercava nuove sedi per i suoi Gp, da rimettere in calendario per la stagione post lockdown. Nella programmazione rivoluzionata dalla pandemia, ha dunque trovato spazio l’iconico tracciato italiano, rese famoso nel mondo per le imprese della Motogp e che pure oggi sarà impaziente di accogliere i nostri beniamini della categoria cadetta. Tra i quali pure è vera lotta per il titolo e il miglior piazzamento nella classifica mondiale: con il Gp del Mugello verrà disputato il nono Gran premio dei 12 previsti, con punti messi in palio, che a questo punto potrebbero decidere del campione del mondo. Ma non corriamo troppo e godiamoci questa prima giornata dedicata alla diretta della Formula 2 per il Gran Premio di Toscana 2020, tanto subito agli appassionati le prime indicazioni utili.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA FORMULA 2

Rendiamo subito noto a tutti gli appassionati che gara 1 attesa oggi alle ore 16.45 per il Gran Premio di Toscana di Formula 2 al Mugello sarà in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky, che pure per questa stagione ha acquistato i diritti televisivi anche per il secondo campionato automobilistico. Tutti gli abbonati quindi potranno seguire la prova del Mugello della Formula 2 sul canale Sky Sport Formula 1, al numero 207 della piattaforma satellitare. Sarà di conseguenza garantita agli abbonati anche la diretta streaming video tramite il servizio garantito da Sky Go, disponibile per Pc, tablet e smartphone.

DIRETTA FORMULA 2: GP TOSCANA 2020, I PROTAGONISTI AL MUGELLO

Come normalmente accade di sabato, anche oggi la Formula 2 sarà in diretta dal Mugello per il Gran Premio di toscana per disputare la ben nota gara 1, conosciuta anche come Feature Race, che avrà inizio alle ore 16.45. Stando al programma ufficiale la corsa non dovrebbe durare più di un’oretta: qui i piloti affronteranno 33 giri prima della bandiera a scacchi, coprendo nel complesso 173.085 km. Da segnalare che al termine della gara verranno concessi pieni punti per la classifica del mondiale piloti. E proprio dal guardare alla classifica iridata possiamo partire per provare a individuare ora dei possibili protagonisti di questo weekend di gara toscano, che arriva dopo appena 7 giorni dalle grandi emozioni vissute a Monza. Anche oggi, nel quartultimo appuntamento della stagione dopo tutto l’uomo da battere in pista come è in graduatoria sarà Callum Ilott, a cui pure è andata a sorpresa il trionfo in gara 2 solo domenica scorsa (Ticktum è stato squalificato): come lui sono poi riflettori puntati su Mick Schumacher, secondo in lista, in netta crescita nell’ultimo periodo e figlio d’arte che non vediamo l’ora di vedere al trionfo sul suolo italico. Pure tra i protagonisti annunciati di questo fine settimana dedicato alla Formula 2, non possiamo non citare Shwartzmann, come anche Tsunoda (vincente a Spa): occhi puntati poi anche al nostro Luca Ghiotto, come al figlio d’arte Giuliano Alesi

