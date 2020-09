Diretta Formula 2/ Gp Toscana 2020, streaming video tv, oggi gara 2 al Mugello!

La Formula 2 è in diretta anche oggi, domenica 13 settembre 2020 per il secondo fondamentale appuntamento con il Gran Premio della Toscana 2020: oggi si torna dunque al Mugello per vivere tutte le emozioni della ben nota gara 2, chiamata anche Sprint Race a cui davvero non vediamo l’ora di dare la parola. Dopo tutto ieri, al debutto della formula 2 sul tracciato toscano sono occorse grandi scintille nel corso della Feature Race: qui alla bandiera a scacchi ha poi trovato un meritato trionfo XXX, mentre XX e XX lo hanno seguito sul podio finale. E chissà che qualcuno di questi riesca già entrare nella storia di questo Gran Premio della Toscana realizzando una doppietta sulle curve del Mugello!. Chiaramente solo la pista ci darà l’ultimo verdetto e nel caso non saremmo affatto sorpresi se volti nuovi salissero oggi sul podio: anche a questo punto della stagione della Formula 2 il campionato si sta rivelando sorprendentemente aperto. Comunque ricordiamo che anche per questa domenica, la Formula 2 sarà in diretta per gara 2 del Gran Premio della Toscana 2020 solo alle ore 11.55 al Mugello.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA FORMULA 2

Rendiamo subito noto a tutti gli appassionati che gara 2, attesa oggi alle ore 11.55 per il Gran Premio di Toscana di Formula 2 al Mugello, sarà in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky, che pure per questa stagione ha acquistato i diritti televisivi anche per il secondo campionato automobilistico. Tutti gli abbonati quindi potranno seguire la prova toscana della Formula 2 sul canale Sky Sport Formula 1, al numero 207 della piattaforma satellitare. Sarà di conseguenza garantita agli abbonati anche la diretta streaming video tramite il servizio garantito da Sky Go, disponibile per Pc, tablet e smartphone.

DIRETTA FORMULA 2, GP TOSCANA 2020: LA PISTA DEL MUGELLO

Nella trepidante attesa di dare la parola alla pista del Mugello per la diretta della Formula 2 per il Gran premio di Toscana 2020, per gara 2 di questa mattina, serve senza dubbio rinfrescare la memoria sulle caratteristiche del tracciato. Come abbiamo detto qui la Formula 2, nel suo attuale format non ha mai fatto tappa, ma in passato si contano alcuni passaggi per il tracciato toscano della formula cadetta. Ma ormai è passato diverso tempo ed è bene dare subito qualche dettaglio agli appassionati. Ricordiamo allora molto bene che il tracciato del Mugello è sorto sulle colline toscane, a poca distanza da Firenze nel 1972, ma è solo nel 1988 che il circuito diventa di proprietà della Ferrari, che subito si impegna in una vasta opera di ristrutturazione dell’impianto, divenuto presto tra le miglior infrastrutture esistenti. Presto il tracciato è diventato punto di riferimento per le altre categorie del Motorsport e dagli anni novanta è tappa fissa per il Motomondiale: pure è stata arrivo di tappa in ben due edizioni del Giro d’Italia. Dando un occhio a qualche dettaglio tecnico, possiamo ricordare che il circuito del Mugello è lungo 5.245 km e conta 15 curve: qui oggi con gara 2, verranno disputati appena 23 giri per una copertura complessiva di 120.635 km.

