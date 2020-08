Diretta Formula 2/ Streaming video e tv, orario e vincitore gara 2 Gp Gran Bretagna

La formula 2 torna in diretta anche in questa domenica 2 agosto 2020: oggi infatti si celebra alle ore 11.10 italiane gara 2, ovvero l’atto conclusivo del primo Gran Premio di Gran Bretagna 2020, prova che come già annunciato in precedenza, verrà replicata sempre sulla pista di Silverstone anche la prossima settimana, come è da programma ufficiale. E’ infatti noto da tempo che nel calendario della Formula 2, per il Mondiale post lockdown, la Fia ha deciso di introdurre alcuni doppi Gp e come già successo in Austria, in terra inglese sarà lo stesso. Benché la pista sarà la stessa da affrontare in pochi giorni, pure ogni giorno di gara ci sta regalando emozioni fortissime e differenti: ieri infatti il tracciato inglese ha arriso a XXX che certo oggi proverà a replicare, benché la concorrenza sia agguerritissima. Anzi si può dire che in questo avvio di stagione la battaglia per il titolo iridato di questo secondo campionato motoristico è apertissima, tra volti nuovi che hanno dimostrato un talento eccezionale, come Armstrong e Shwartzmann (questo vincitore di gara 1 in Ungheria) e vecchie (si fa per dire vista la giovanissima età) conoscenze, come Mick Schumacher, Deletraz e Luca Ghiotto che si stanno riconfermando al top della categoria. E anche oggi sarà dunque lotta apertissima per gli ultimi punti di questo fine settimana che verranno messi in palio in gara 2: ci attende un finale per il primo Gp della Gran Bretagna 2020 davvero bollente a Silverstone oggi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA FORMULA 2

Rendiamo subito noto a tutti gli appassionati che gara-2, attesa oggi alle ore 11.10 per il Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 2 a Silverstone, sarà in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky, che pure per questa stagione ha acquistato i diritti televisivi anche per il secondo campionato automobilistico. Tutti gli abbonati quindi potranno seguire la prova inglese sul canale Sky Sport Formula 1, al numero 207 della piattaforma satellitare. Sarà quindi garantita anche la diretta streaming video tramite il servizio garantito da Sky Go, disponibile per Pc, tablet e smartphone.

DIRETTA FORMULA 2: GLI ORARI DELLA GIORNATA ODIERNA A SILVERSTONE

Ma vediamo dunque nel dettaglio come si svolgerà questa domenica, tutta dedicata alla diretta della Formula 2, protagonista con gara 2 del Gran Premio di Gran Bretagna 2020. Dando un occhio al calendario ufficiale, vediamo bene che per gli appassionati italiani del campionato cadetto oggi non vi saranno grandi problemi: benché vi sia un’ora di fuso orario tra Inghilterra e Italia di fatto da noi i motori si accenderanno sempre alla solita ora e dunque alle ore 11.10. Aggiungiamo che, come è ormai noto infatti, la prova domenicale è quella più breve, denominata anche Sprint Race: a Silverstone dunque oggi è prevista una gara più corta rispetto a quella vissuta solo ieri, lunga appena 21 giri (verranno percorsi 123.711 km) e qui verranno dunque assegnata circa la metà dei punti messi in palio, validi per la classifica del mondiale piloti della serie cadetta.

