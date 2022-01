Diretta Formula E/ E-Prix Arabia Saudita streaming video tv: qualifiche e gara-1

DIRETTA FORMULA E E-PRIX ARABIA SAUDITA 2022: INIZIA LA STAGIONE!

La diretta dell’E-Prix Arabia Saudita 2022 segna il ritorno della Formula E: finalmente prende il via un nuovo campionato, che è stato accorciato per ragioni di Covid e che però alle ore 17:30 di venerdì 28 gennaio scatterà con gara-1 sul tracciato di Ad Diriyah. Cosa dire di questo grande appuntamento? Intanto che torniamo in pista con Nyck De Vries campione in carica e pronto a difendere il titolo al volante della Mercedes; poi, che purtroppo non vedremo le nuove vetture Gen2EVO per ragioni legate al ritardo causato dal Covid, e poi che è cambiato il sistema delle qualifiche.

La Formula E riparte dall’E-Prix Arabia Saudita 2022, e bisogna appunto ricordare che questa è gara-1; la seconda prova sarà infatti domani, come sempre ci si strutturerà sulla durata di tre giorni con prove libere, qualifiche e poi le due gare. Il campionato terminerà in ottobre; il calendario è stato più volte modificato e potrebbe subire ulteriori variazioni (la pandemia del resto è sempre un terno al lotto), tuttavia al momento le tappe confermate sono 16 e quindi, senza ulteriori indugi, andiamo subito a presentare la diretta dell’E-Prix Arabia Saudita 2022 ad Ad Diriyah.

DIRETTA E-PRIX ARABIA SAUDITA 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA DI FORMULA E

La diretta tv della Formula E per l’E-Prix Arabia Saudita 2022 rappresenta un appuntamento in chiaro per tutti: la gara infatti verrà trasmessa da Mediaset 20, il canale disponibile sul digitale terrestre e che non richiede abbonamenti specifici. La stessa emittente fornirà la possibilità di seguire l’evento anche in diretta streaming video, attraverso il sito di Sportmediaset; ricordiamo che la mobilità sarà in alternativa anche sull’app ufficiale della Formula E, oltre che sui relativi profili di Facebook e YouTube.

DIRETTA FORMULA E E-PRIX ARABIA SAUDITA 2022: SITUAZIONE E CONTESTO

Essendo l’E-Prix Arabia Saudita 2022 il primo della stagione di Formula E, è questo il momento utile per parlare delle nuove qualifiche. I piloti al via sono 22, e verranno suddivisi in gruppi da 11; per ogni sessione ci saranno 10 minuti a disposizione in cui ciascuna vettura, a 200kW di potenza, potrà stabilire il proprio giro veloce.

Si avrà così una classifica che porterà i primi quattro piloti di ciascun gruppo a procedere, e a questo punto entrerà in gioco un tabellone di tipo tennistico: infatti avremo quarti di finale, semifinale e finale fino a stabilire la pole position, con l’altra particolarità che sarà comunque un uno contro uno con un solo giro a disposizione. Una modifica che possiamo sicuramente definire interessante; per quanto riguarda le gare, saranno sempre sulla durata di 45 minuti con l’aggiunta di 10 in caso di ingresso di Safety Car, mentre la potenza delle auto sarà aumentata fino a 220 kW con attack mode, all’ultimo anno di validità, a 250 kW. Ora non resta che scoprire come andranno le cose nella diretta dell’E-Prix Arabia Saudita 2022, la prima prova nella nuova stagione di Formula E…

