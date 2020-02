Diretta Formula E/ E prix Marrakech 2020: streaming video tv, orario e vincitore

Riflettori puntati oggi, sabato 29 febbraio 2020 sulla diretta della Formula E per E prix di Marrakech: la formula elettrica torna dunque protagonista dopo l’affascinante prova in Messico per fare tappa in Marocco, per la quinta prova del Mondiale 2020, entrato ormai nel vivo. Col successo di Evans a Città del Messico il campionato si è fatto ancor più aperto e benché siamo solo alle prime prove in calendario, certo la competizione è già rovente e pure i punti che stanno messi in palio oggi in Marocco si potrebbero rivelare decisivi. Nella grande attesa ricordiamo a tutti gli appassionati che la formula E oggi sarà in diretta per tutto il classico programma di gara: il momento clou però sarà solo alle ore 15.00 secondo il fuso orario italiano, quando si darà il via all’E prix di Marrakech 2020.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’EPRIX MARRAKECH 2020 DI FORMULA E

L’ePrix di Marrakech sarà dunque un nuovo appuntamento con la Formula E, che è già ampiamente nel vivo del Mondiale 2019-2020. Tutti gli appassionati del Mondiale per le monoposto elettriche potranno seguire l’ePrix della Formula E, che sarà disponibile in chiaro su Canale 20 di Mediaset ed inoltre per gli abbonati Sky o DAZN anche su Eurosport, che pure per questa stagione detengono i diritti per l’Italia per il Mondiale di Formula E. L’appuntamento sarà dunque con la Formula E in diretta tv alle ore 14.55 italiane su Canale 20 per tutti oppure Eurosport 1. In alternativa, segnaliamo anche la diretta streaming video, disponibile tramite Mediaset Play oppure Eurosport Player.

DIRETTA FORMULA E, E PRIX MARRAKECH: COME SI ARRIVA IN MAROCCO

Prima di dare la parola alla pista, è certo bene anche fare un passo indietro e ricordare come i protagonisti del Mondiale di Formula E approdano all’appuntamento il Marocco, il quinto del Mondiale. Pur avendo già messo alle spalle alcuni appuntamenti pur prestigiosi, certo va detto che fino ad ora la lotta per il titolo è rimasta ancora molto aperta, con 4 vincitori differenti nei primi 4 E prix della stagione. Ecco infatti che nel doppio appuntamento a Dir’yya consumato giornata a fine di novembre sono stati due inglesi e dunque Bird e Sims a salire sul gradino più alto del podio: tra i due però è stato proprio il pilota dell’addetti a firmare in entrambe le occasioni la pole position. Dopo l’Arabia poi si è tornati in diretta con la Formula E, come ben ricordiamo a Santago del Cile, lo scorso gennaio: in Cile al termine di una prova entusiasmante era stato poi il tedesco dell’Andretti Gunther il migliore. Solo lo scorso 15 febbraio il campionato elettrico ci ha poi regalato il quarto nome: è stato infatti l’australiano Mitch Evans a confermare le buone cose già fate vedere al via della stagione e a vincere l’e prix di Città del Messico, dopo una gara condotta da leader fin dal primo giro. E oggi? Qualcuno di confermerà all’ePrix di Marrakech o avremo un quinto nuovo vincitore da iscrivere nell’albo d’oro?



