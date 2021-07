Diretta Formula E/ E-Prix New York 2021 streaming video tv, oggi gara-1

DIRETTA FORMULA E E-PRIX NEW YORK 2021: GARA-1

Alle ore 22:35 italiane di sabato 10 luglio torna l’appuntamento con la Formula E: per la prima volta in stagione siamo negli Stati Uniti, si corre infatti gara-1 dell’E-Prix New York 2021. È il decimo e terzultimo appuntamento del campionato dedicato alle monoposto con motore elettrico, che sta crescendo sempre di più; ci stiamo dunque avvicinando sempre più alla risoluzione dell’enigma e cioè la scoperta di chi si laureerà campione, per il momento possiamo dire che a regnare sia l’incertezza.

A New York si gareggerà due volte, come del resto succede in ogni tappa del Mondiale Formula E; avremo una gara-2 domani sera e sarà interessante scoprire se finalmente qualche pilota sarà in grado di centrare la doppietta, e se il leader della classifica (Edoardo Mortara) riuscirà a prendere il largo. Tra poco si corre, dunque possiamo attendere con trepidazione la diretta di Formula E per l’E-Prix New York 2021 e nel frattempo fare un’analisi su quello che potrebbe attenderci in pista.

DIRETTA FORMULA E E-PRIX NEW YORK 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

Ricordiamo che la diretta tv di Formula E, e in questo caso dell’E-Prix New York 2021, sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare (sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Formula 1) ma anche in chiaro, su un’emittente Mediaset. Dunque un doppio appuntamento, con la possibilità di seguire l’evento anche con il servizio di diretta streaming video: nel primo caso si potrà attivare l’applicazione Sky Go, nel secondo – e sempre senza costi aggiuntivi – visitare il portale di Video Mediaset con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone.

DIRETTA FORMULA E E-PRIX NEW YORK 2021: RISULTATI E CONTESTO

All’E-Prix New York 2021 di Formula E arriviamo con una situazione assolutamente intrigante: come detto lo svizzero Edoardo Mortara guida la classifica e ha 10 punti di vantaggio su Robin Frijns, ma dall’olandese al connazionale Nyck De Vries, che occupa la sesta posizione nel Mondiale, c’è un margine di appena 3 punti che contribuisce a rendere spettacolare questo doppio appuntamento negli Stati Uniti. Gara-1 potrebbe risultare determinante per allungare un po’ il margine tra gli sfidanti, ma per quello che abbiamo visto sino a qui la Formula E sta confermando quelli che erano i suoi propositi, ovvero avere un campionato incerto ed equilibrato, con tutti i piloti che almeno sulla carta avrebbero avuto l’occasione di partire alla pari. Questo sta succedendo nell’edizione 2021 del Mondiale, pertanto è anche complicato fare calcoli e previsioni; basti pensare che Mortara non era mai nemmeno salito sul podio prima delle due gare in Messico, ma adesso si trova in testa alla classifica. Non resta allora che aspettare per capire come andranno le cose nell’E-Prix New York 2021, ricordando che appunto domani sera è prevista gara-2 di questo appassionante appuntamento con i motori elettrici.



