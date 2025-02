DIRETTA FORMULA E: SECONDA GARA CONSECUTIVA IN ARABIA

Dopo la vittoria di Maximilian Günther grazie a un sorpasso a due curve dal traguardo su Oliver Rowland nella gara che è andata in scena già ieri, ci farà compagnia anche oggi sabato 15 febbraio 2025 la diretta Formula E grazie al secondo ePrix Arabia 2025 a Jeddah. Le emozioni quindi ieri non sono mancate, con i primi quattro vicinissimi fra loro all’ultimo giro e Günther che ha trovato il guizzo decisivo per vincere dopo avere già conquistato la pole position in una giornata praticamente perfetta per il pilota tedesco della DS Penske.

Diretta Formula E/ ePrix Arabia 2025 Jeddah video streaming tv: Gunther vince gara 1! (oggi 14 febbraio)

Oliver Rowland d’altronde aveva già vinto a Città del Messico, quindi con la pur beffarda piazza d’onore si prende il primo posto nella classifica del Mondiale Piloti, molto più di una semplice consolazione. Sappiamo che si gareggia su una versione ridotta del Corniche Circuit di 3,001 km, che ormai piloti e scuderie conoscono bene pur essendo una novità di questa stagione. Come già ieri, sarà di nuovo una gara in notturna: la partenza è in programma alle ore 18.00 italiane (le 20.00 locali) per la diretta Formula E dell’ePrix Arabia 2025, il bis chi renderà felice?

Diretta formula E/ ePrix Messico 2025 video streaming tv: vince Rowland! (oggi 11 gennaio)

FORMULA E STREAMING VIDEO DIRETTA TV EPRIX ARABIA 2025: COME VEDERE

La diretta Formula E in tv sarà su Canale 20, infatti Mediaset propone la copertura in chiaro e anche la diretta streaming video per l’ePrix Arabia 2025 su sportmediaset.it.

DIRETTA FORMULA E: COSA PUÒ CAMBIARE RISPETTO A IERI?

Da un lato è sicuramente prezioso quanto è successo ieri, d’altro canto la storia della diretta Formula E ci dice che spesso cambia tutto anche da un giorno all’altro sulla stessa pista, quindi oggi il lavoro riparte da zero. Sicuramente però potranno tornare in pista con il morale molto alto i principali protagonisti dell’ePrix di ieri, ovviamente i già citati Günther e Rowland su tutti. Il tedesco in gara-1 ha fatto la doppietta pole position-vittoria, il britannico è il nuovo leader del Mondiale ed è l’unico a poter vantare già una vittoria e un secondo posto nelle prime tre gare – anche se a due curve dalla fine sperava naturalmente nel bis di successi.

DIRETTA FORMULA E/ ePrix Londra 2024 streaming video tv: Rowland vince in casa! (gara-2 oggi 21 luglio)

Nella diretta Formula E dobbiamo citare anche Taylor Barnard, un nome meno noto rispetto agli altri essendo un classe 2004, ma il giovane britannico della McLaren è già stato per due volte terzo e quindi è un talento da seguire con la massima attenzione. Nyck de Vries proverà invece ad acciuffare il podio che ieri gli è sfuggito per un soffio, mentre noi speriamo in Edoardo Mortara, ieri protagonista di una bella rimonta dalle retrovie: se l’italo-svizzero riuscisse a partire più avanti…