DIRETTA FORMULA E: LA PRIMA DI DUE GARE IN ARABIA

La diretta Formula E torna dopo oltre un mese di pausa e sta per proporci la prima doppietta della nuova stagione: oggi, venerdì 14 febbraio, ci attende l’ePrix Arabia 2025 a Jeddah, dove domani si farà il bis. Oliver Rowland aveva vinto a Città del Messico, in precedenza a San Paolo si era imposto Mitch Evans, mentre il campione del Mondo in carica Pascal Wehrlein per il momento è diventato l’uomo delle pole position e davanti a tutti c’è António Félix da Costa, secondo in entrambe le gare disputate in America Latina.

Insomma, tanti protagonisti ma nessun dominatore, come è d’altronde caratteristica della diretta Formula E. Tra oggi e domani però accadrà molto, perché con due gare in programma raddoppierà il vissuto di questa stagione, che poi si prenderà di nuovo una pausa fino ad aprile. Ricordiamo che a Jeddah si gareggia in notturna, la partenza sarà infatti alle ore 18.00 italiane (le 20.00 locali) per la diretta Formula E dell’ePrix Arabia 2025: già da anni si gareggia nel Paese saudita, la novità però è che la sede è stata spostata da Diriyah a Jeddah, sul Corniche Circuit che dal 2021 ospita anche la Formula 1, sebbene per le monoposto elettriche si utilizzerà un tracciato più breve, di 3,001 km.

FORMULA E STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE L’EPRIX ARABIA 2025

La diretta Formula E in tv sarà in chiaro sul Canale 20 di Mediaset, che di conseguenza offrirà anche la diretta streaming video per l’ePrix Arabia 2025 sul sito sportmediaset.it.

DIRETTA FORMULA E: QUALI PROTAGONISTI ATTENDERCI?

Non abbiamo quindi riferimenti precedenti per la diretta Formula E, dal momento che prima di oggi non si è mai corso a Jeddah. Ci sono invece i numeri delle prime due gare stagionali: come abbiamo già accennato, spicca António Félix da Costa grazie al doppio secondo posto, impresa per nulla banale in una Formula E nella quale è sempre difficile trovare la continuità. Lo dimostrano anche Oliver Rowland e Mitch Evans, vincitori di una gara a testa ma entrambi fuori dalla zona punti nell’altro ePrix.

Tanto per intenderci, tra chi ha raccolto punti in entrambe le gare, i migliori (da Costa escluso) sono stati Jean-Éric Vergne con un nono e un quinto posto e Nyck de Vries, con un sesto e un ottavo. Insomma, il solito rebus, al quale collabora anche l’iridato in carica Pascal Wehrlein, che da due pole position finora ha ricavato un ritiro e un terzo posto. Tra oggi e domani sono in palio ben 58 punti, pole e giri veloci compresi, per cui sarà molto importante scoprire chi saprà sfruttare al meglio i due giorni di Jeddah per la diretta Formula E.