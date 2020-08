Diretta Formula E/ ePrix Berlino 2 streaming video e tv, vincitore (6 agosto)

Riflettori puntati sulla Formula E, in diretta oggi giovedì 6 agosto 2020 per il secondo ePrix di Berlino, città che è stata scelta dalla federazione per ospitare il bollente finale di stagione del campionato elettrico 2020. Dopo l’eccezionale prima prova occorsa solo ieri sera, dove ha trovato il trionfo Antonio Da Costa su un tracciato speciale, costruito ad arte all’aeroporto di Tempelhof (non più operativo), ecco che i nostri beniamini del campionato elettrico tornano a misurarsi sulle stesse curve in un secondo Gran Premio di Berlino 2020 della Formula E, solo questa sera, alle ore 19.00. Sarà dunque di nuovo grande spettacolo sull’asfalto tedesco, dove non vediamo l’ora di premiare un nuovo vincitore e pure molto presto, anche il nuovo Campione del mondo. Come annunciato dalla FIA con grande anticipo, per la conclusione del Mondiale 2020 dopo le appena cinque prove disputate prima che la pandemia da coronavirus obbligasse tutto il Motorsport a fermarsi, sono state previste fino al prossimo 13 agosto sei gare per decidere chi sarà il campione del mondo: sei prove in appena nove giorni, che verranno disputate tutte a Berlino sulle piste ormai inutilizzate dell’Aeroporto di Tempelhof, su tracciati che varieranno ogni due ePrix. Una soluzione certo unica del suo genere dunque per concludere al meglio questa stagione del campionato elettrico, e che pure promette di unire semplicità, attenzione verso tutte le necessarie precauzioni sanitarie e pure tanto spettacolo. E già la prima gara di ieri sera ne è stata prova evidente: chissà che scintille saranno dunque oggi in pista per la Formula E, in diretta solo dalle ore 19.00 per l’ePrix di Berlino 2 2020.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA FORMULA E

Ricordiamo che la diretta tv della Formula E sarà garantita oggi per l’ePrix di Berlino 2 in chiaro per tutti sul Canale 20 di Mediaset, disponibile naturalmente al numero 20 del telecomando. Per tutti coloro che volessero seguire la Formula E, ma non potessero mettersi questa sera davanti a un televisore, ricordiamo che sarà di conseguenza disponibile anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Mediaset Play.

DIRETTA FORMULA E EPRIX BERLINO 2: IL TRACCIATO

Presentando la diretta della Formula E per il secondo ePrix di Berlino, abbiamo appena accennato che questa sera, i nostri beniamini del campionato elettrico dovranno affrontare le medesime curve che li hanno visti già protagonisti nella prima gara di ieri. E sarà proprio così: organizzando sei gare in nove giorni in uno stesso luogo, la Federazione, intenzionata a ridurre al minimo il rischio e di preservare spettacolo e competizione, evitando una serie di gare “fotocopia”, ha deciso di introdurre delle modifiche alla pista disegnata all’Aeroporto di Templehof, ad ogni coppia di gara, partendo naturalmente dal disegno del tracciato dell’edizione 2019 del campionato

elettrico. Di fatto dunque, per le prove di ieri e oggi, ePrix di Berlino 1 e 2, è previsto un identico tracciato, uguale a quello della passata edizione, da affrontare per in senso orario: per la terza e quarta gara invece i piloti della Formula E dovranno girare in senso antiorario, ed è previsto invece un disegno totalmente inedito per le ultime due gare, in calendario il 12 e 13 agosto. Piccole modifiche dunque da attuare a stretto giro, atte a preservare la spettacolarità, e che pure permetteranno una disputa il più possibile “in sicurezza”di questo finale di stagione, che non vediamo l’ora di vivere. Parola alla pista!

