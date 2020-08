Diretta Formula E/ ePrix Berlino 2020 streaming video tv: si riparte! (5 agosto)

La diretta Formula E torna assoluta protagonista a partire da oggi, mercoledì 5 agosto 2020. Infatti è in programma il primo di ben sei ePrix a Berlino, la capitale della Germania che è stata scelta come sede unica del gran finale del Mondiale 2019-2020 di Formula E, che era fermo ormai da molti mesi a causa della pandemia di Coronavirus: cinque gare fino al momento dell’interruzione, adesso ce ne saranno la bellezza di sei in poco più di una settimana, tutte naturalmente a Berlino. Di conseguenza, resta ancora da vivere più di metà Mondiale come numero di gare e di conseguenza da oggi la diretta Formula E sarà un susseguirsi di emozioni con Berlino protagonista assoluta nella corsa verso il titolo iridato della categoria delle monoposto elettriche. La Formula E a Berlino gareggia su un tracciato che si compone di dieci curve e misura 2,25 km, sviluppandosi nell’area dell’aeroporto di Tempelhof, ora non più operativo. Per le prime due gare, la novità sarà la modifica del senso di marcia originale del tracciato, che passerà da antiorario a orario. La partenza della gara avrà luogo alle ore 19.00: attenzione dunque all’orario, che sarà posticipato rispetto alla norma della Formula E, ma naturalmente siamo in piena estate e in un giorno infrasettimanale, per cui questa modifica è stata doverosa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA FORMULA E

Ricordiamo che la diretta tv della Formula E sarà garantita oggi per l’ePrix di Berlino in chiaro per tutti sul Canale 20 di Mediaset, disponibile naturalmente al numero 20 del telecomando. Per tutti coloro che volessero seguire la Formula E, ma non potessero mettersi questa sera davanti a un televisore, ricordiamo che sarà di conseguenza disponibile anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Mediaset Play.

DIRETTA FORMULA E: EPRIX A BERLINO, LE CARATTERISTICHE

Presentando la diretta Formula E per l’odierno ePrix di Berlino, naturalmente abbiamo già accennato che si tratta della prima di sei gare in programma in poco più di una settimana. Andiamo allora a presentare meglio le caratteristiche di questo mese di agosto a dir poco inedito non solo per la Formula E nella sua breve storia, ma più in generale per tutto l’automobilismo sportivo. Le gare si svolgeranno in un arco temporale di nove giorni, ogni due gare la configurazione della pista che sorge come detto nell’ex aeroporto di Tempelhof verrà modificata. Questi diversi layout presenteranno una sfida unica per i piloti di Formula E che dovranno attuare delle strategie mirate per ciascuna configurazione, adattandole a seconda del circuito in breve tempo. Non saranno di conseguenza sei gare “fotocopia”, che sarebbero state onestamente troppe anche in una situazione di emergenza: la Formula E ha scelto così per correre in una sola “bolla” (termine con il quale ormai lo sport di alto livello ha preso una certa confidenza, dalla Formula 1 alla NBA per fare altri esempi), ma cercando una certa variabilità che renda la battaglia per il titolo iridato ancora più interessante.

