Diretta Formula E/ ePrix Berlino 2022 streaming video tv: in Germania (14 maggio)

DIRETTA E-PRIX BERLINO 2022: CHI SARÀ IL VINCITORE?

La diretta Formula E ci farà compagnia oggi, sabato 14 maggio: l’attesa è grande perché il Mondiale di Formula E 2022 si appresta a vivere una nuova doppietta di eventi e allora oggi ci attende l’ePrix Berlino 2022 sul tracciato del Tempelhof Airport Street Circuit, che sorge naturalmente nella zona dell’omonimo ex aeroporto della capitale tedesca. Berlino ospita la Formula E in anticipo rispetto alle passate due stagioni, quando era stato l’atto conclusivo del Campionato – nel 2020 addirittura con sei gare a causa delle inevitabili modifiche per la pandemia di Coronavirus.

L’ePrix Berlino 2022 comunque sarà molto importante, perché al termine di questo weekend con doppietta saremo a otto ePrix disputati su quindici, dunque avremo superato la metà della stagione: ricordiamo che la partenza della gara è stata fissata alle ore 15.00 del pomeriggio e che la corsa durerà come sempre 45 minuti più un giro. Siamo allora naturalmente molto curiosi di scoprire se l’ePrix Berlino 2022 di Formula E ci darà indicazioni nuove rispetto alle prime sei gare che hanno aperto la caccia al titolo iridato della categorie per monoposto elettriche, che nel 2021 aveva laureato Nyck de Vries campione del Mondo. Adesso però scopriamo tutte le informazioni utili per seguire al meglio la diretta Formula E da Berlino.

DIRETTA E-PRIX BERLINO 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA DI FORMULA E

La diretta tv della Formula E per l’ePrix Berlino 2022 rappresenta un appuntamento in chiaro per tutti: la gara infatti verrà trasmessa da Mediaset sul 20, naturalmente canale numero 20 del telecomando. La stessa emittente fornirà la possibilità di seguire la diretta Formula E anche in streaming video, attraverso il sito di Sportmediaset; ricordiamo che la mobilità sarà in alternativa anche sull’app ufficiale della Formula E, oltre che sui relativi profili di Facebook e YouTube. Per gli abbonati alla tv satellitare, ricordiamo anche la diretta tv sui canali di Sky Sport e lo streaming tramite Sky Go.

DIRETTA FORMULA E, E-PRIX BERLINO 2022: RISULTATI E CONTESTO

La diretta Formula E fa dunque tappa a Berlino per arrivare a metà del suo cammino, è allora doveroso ricordare che cosa era successo nelle precedenti sei gare di questa stagione. L’Arabia Saudita alla fine di gennaio aveva dato gloria a Nyck de Vries ed Edoardo Mortara: l’olandese campione del Mondo in carica aveva infatti vinto al venerdì la prima gara, mentre il bis del sabato aveva sorriso al pilota italo-svizzero, che corre però con licenza della Confederazione Elvetica. Due settimane più tardi, si era andati a Città del Messico per la terza gara stagionale, che era stata un evento unico: in questo caso la vittoria era stata conquistata dal tedesco Pascal Wehrlein al volante di una Porsche, tre vincitori diversi per iniziare il Mondiale.

C’era stata poi la sosta di ben due mesi prima di vivere la doppietta di gare a Roma nel weekend prima di Pasqua: il dominatore era stato il neozelandese Mitch Evans al volante della Jaguar TCS Racing, capace di vincere entrambe le gare romane – un fatto che in Formula E risulta essere una rarità assoluta. Infine c’è stata la gara di Montecarlo alla fine del mese di aprile, che ha visto il successo del belga Stoffel Vandoorne della Mercedes, un colpo doppio per lui dal momento che gli è valso anche il primo posto in classifica Piloti davanti a Jean-Eric Vergne (il più regolare ma con ancora zero vittorie) e allo stesso Evans.











