DIRETTA FORMULA E/ ePrix Berlino 2024 video streaming tv: c’è una lunga storia (oggi 11 maggio)

DIRETTA FORMULA E EPRIX BERLINO 2024: L’ALBO D’ORO

Come detto, la diretta di Formula E per l’ePrix Berlino 2024 è un appuntamento classico nel Mondiale delle macchine elettriche, ma nell’albo d’oro di questa corsa sono già parecchi i piloti che sono riusciti a vincerlo. La grande chiusura di stagione del 2020 aveva visto Antonio Felix Da Costa trionfare nei primi due ePrix a Tempelhof, ma poi nelle altre quattro gare i successi se li erano spartiti Maximilian Gunther, Jean-Eric Vergne, Oliver Rowland e Stoffel Vandoorne. Abbiamo tre piloti con tre vittorie, ma di Sebastian Buemi (2016 e gara-2 del 2017) bisogna dire che il primo successo è arrivato sul circuito vecchio, quando ancora si correva nella città di Berlino.

Gli altri vincitori in due occasioni sono Lucas Di Grassi, a distanza di due anni, e il già citato Antonio Felix Da Costa che invece aveva fatto doppietta in pochi giorni. Oltre a chi abbiamo nominato nel particolare anno 2020, chi è riuscito a vincere l’ePrix Berlino è stato Jerome D’Ambrosio, che si è imposto nella prima edizione del 2015, Felix Rosenqvist, Daniel Abt, Norman Nato, Edoardo Mortara, Nyck De Vries, Mitch Evans e Nick Cassidy, questi due i vincitori lo scorso anno. Oggi la diretta di Formula E ci consegnerà un nome nuovo come vincitore dell’ePrix Berlino 2024? Staremo a vedere… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA FORMULA E STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EPRIX BERLINO 2024

Avremo un appuntamento doppio per la diretta tv di Formula E questo sabato: gara-1 dell’ePrix Berlino 2024 sarà infatti trasmessa in chiaro su Italia 1 ma andrà in onda anche su Eurosport 2, un canale che è riservato ai soli possessori di un abbonamento alla televisione satellitare e che è presente al numero 211 del decoder di Sky. Come sempre la visione in chiaro riguarda anche la possibilità di diretta streaming video: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare liberamente il sito sportmediaset.it.

APPUNTAMENTO CLASSICO!

La diretta della Formula E fa tappa all’aeroporto di Tempelhof: si corre su questo circuito gara-1 dell’ePrix Berlino 2024, sabato 11 maggio prima gara di un weekend che si concluderà domani e che rappresenta un appuntamento tradizionale nel Mondiale delle macchine elettriche. L’ePrix Berlino infatti è il più presente nel calendario da quando è nata questa competizione: addirittura nel 2020, causa Covid e con la necessità di comprimere il calendario per date e location, la stagione di Formula E si era chiusa nella capitale tedesca con la bellezza di sei ePrix, disputati nello spazio di due settimane.

In quell’occasione si è poi deciso di conservare più tappe, e dunque ecco la doppietta: nel corso dell’annata 2023-2024 le abbiamo già avute a Diryah e Misano, e le avremo poi anche a Shanghai, Portland e Londra. Mancano dunque poco al termine di un Mondiale appassionante, che per il momento vede al comando delle operazioni Pascal Wehrlein ma che presenta ancora una classifica molto aperta; sarà interessante scoprire quello che succederà tra poco nel corso della diretta di Formula E per gara-1 dell’ePrix Berlino 2024, la speranza è che le grandi emozioni non manchino e che magari ci sia un esito a sorpresa, non sarebbe certo la prima volta…

DIRETTA FORMULA E EPRIX BERLINO: COSA ASPETTARCI IN GARA-1

Il primo dato di cui possiamo parlare relativamente a gara-1 dell’ePrix Berlino 2024, che ci farà compagnia nella diretta di Formula E, è quello relativo al meteo: secondo le previsioni infatti il weekend nella capitale tedesca dovrebbe essere soleggiato… tranne il sabato: oggi ci sarà la possibilità di pioggia e questo inevitabilmente cambierebbe buona parte dello scenario, in caso contrario le temperature si allineerebbero con gli altri giorni e parliamo di un fine settimana non troppo caldo, visto che le minime possono arrivare a 9 grandi e le massime in ogni caso non supererebbero i 21.

Dal punto di vista dell’ePrix Berlino 2024, arriviamo dalla tappa di Montecarlo in cui la vittoria è andata a Mitch Evans, con pole position timbrata da Pascal Wehrlein e giro veloce di Nick Cassidy. Il tedesco come detto è al primo posto nella classifica del Mondiale di Formula E, ma lo stesso Evans in quinta posizione ha ampie possibilità di vincere il titolo; a noi adesso non resta che metterci comodi e stare a vedere quello che succederà sulla pista dell’aeroporto di Tempelhof in occasione di gara-1 dell’ePrix Berlino 2024, manca davvero poco al via…











