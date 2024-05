DIRETTA FORMULA E/ ePrix Berlino 2024 video streaming tv: ora in testa c’è Nick Cassidy (12 maggio)

DIRETTA FORMULA E, EPRIX BERLINO 2024: LA NUOVA CLASSIFICA

Mentre si avvicina il nuovo appuntamento con la diretta Formula E, facciamo il punto sulla classifica del Mondiale aggiornata dopo il primo ePrix disputato ieri a Berlino. La vittoria ha portato al comando il neozelandese Nick Cassidy con 121 punti, davanti al padrone di casa tedesco Pascal Wehrlein, che dopo il quinto posto nella gara di ieri ha toccato quota 112 punti. In tripla cifra troviamo anche il britannico Oliver Rowland, che è arrivato a 103 punti con il terzo posto di ieri ed è terzo anche nella classifica del Mondiale Piloti di Formula E.

Segue una coppia formata dal britannico Jake Dennis (che non ha fatto punti ieri) e dall’altro neozelandese Mitch Evans, che con il quarto posto del sabato di Berlino lo ha raggiunto a quota 89 punti. Infine, citiamo gli 83 punti del francese Jean-Eric Vergne, altro grande protagonista del primo atto del weekend in Germania grazie al secondo posto. Con il transalpino siamo a -38 punti dal nuovo leader iridato, possiamo chiudere qui il gruppo di testa, anche perché poi si scende a 65 punti con l’altro tedesco Maximilian Günther. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA EPRIX BERLINO 2024 FORMULA E IN STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Un viaggio a Berlino non sarebbe una cattiva idea, ma è naturalmente facile ipotizzare che la gran parte degli appassionati dovrà accontentarsi oggi della diretta tv della Formula E per il secondo ePrix Berlino 2024, con partenza della gara fissata alle ore 15.00. L’appuntamento in chiaro per tutti sarà quindi su Italia 1, con Mediaset che garantirà anche la diretta streaming video della Formula E, attraverso il servizio Mediaset Infinity; ricordiamo infine che il campionato è visibile per gli abbonati anche su Eurosport 2 e quindi in streaming tramite Discovery +.

FORMULA E, EPRIX BERLINO 2024: IL BIS IN GERMANIA

Ieri Nick Cassidy ha vissuto il giorno perfetto, con la vittoria della gara e il balzo al primo posto nella classifica mondiale, ma come spesso succede nella categoria, oggi domenica 12 maggio sarà il secondo giorno in compagnia della diretta Formula E con un nuovo ePrix Berlino 2024 e tutto potrebbe cambiare, anche considerando che storicamente è difficile fare bene due gare sulla stessa pista nella categoria riservata alle monoposto elettriche, di scena in questo secondo weekend del mese di maggio sul circuito ricavato nel vecchio aeroporto di Tempelhof, uno dei luoghi con più tradizione per la diretta Formula E.

Si riparte allora dagli avvenimenti di ieri, tra cui la pole position dell’italo-svizzero Edoardo Mortara, che però poi non è riuscito ad andare oltre l’ottava posizione nel primo ePrix Berlino 2024 che ha avuto come vincitore appunto il neozelandese Nick Cassidy, davanti al francese Jean-Eric Vergne e al britannico Oliver Rowland, mentre proverà a fare meglio oggi il padrone di casa, cioè il tedesco Pascal Wehrlein, che ieri non è andato oltre il quinto posto, comunque meglio del connazionale Maximilian Günther, costretto invece al ritiro. Da qui si riparte, in attesa di scoprire che cosa ci dirà la diretta Formula E da Berlino, atto secondo.

DIRETTA FORMULA E: I CONFRONTI NEI WEEKEND DOPPI

Berlino non presenta più segreti per tutti i protagonisti della diretta Formula E, essendo la località in assoluto più frequentata dalle monoposto elettriche, anche grazie ai sei ePrix del 2020, nella stagione il cui calendario fu stravolto dalla pandemia di Coronavirus. Possiamo però fare il confronto tra il sabato e la domenica, quando capitano dei weekend “doppi”. Ad esempio, il mese scorso a Misano si confermò su alti livelli per entrambe le gare Jake Dennis, secondo sia al sabato sia alla domenica, ma fu un’eccezione perché per il resto ci fu un totale cambio della guardia fra i due giorni della prima volta della Romagna in Formula E.

Al sabato vinse Oliver Rowland e fu terzo Maximilian Günther, che però alla domenica vissero solo amarezze, con un ritiro per il britannico e il dodicesimo posto del tedesco. D’altro canto, gara-2 vide come vincitore Pascal Wehrlein e al terzo posto Nick Cassidy, che il giorno prima avevano raccolto nulla, cioè un sedicesimo posto per il tedesco e un ritiro per il neozelandese. In precedenza, era stato proprio Cassidy a “salvarsi” in Arabia Saudita passando dal terzo al primo gradino del podio, ma per il resto il miglior risultato di chi era salito una volta sul podio fu quello di Jean-Eric Vergne, secondo in una gara e ottavo nell’altra. La diretta Formula E dunque quanto cambierà oggi rispetto a ieri?











