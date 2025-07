DIRETTA FORMULA E ePRIX BERLINO 2025: VIA ALLA GARA!

Eccoci in partenza per il primo ePrix Berlino 2025, la diretta Formula E torna così nella città che ha sicuramente un posto speciale nella categoria elettrica. A Berlino la Formula E ha corso tantissimo fin dalla prima stagione nel 2015, quando nella capitale tedesca vinse il belga Jerome D’Ambrosio, poi spiccano ovviamente in maniera speciale le addirittura sei gare disputate a Berlino nel 2020, quando il calendario fu stravolto per la pandemia di Covid e la parte finale della stagione fu organizzata per intero sul circuito dell’ex aeroporto di Tempelhof.

Diretta Formula E/ Dan Ticktum ha vinto l'ePrix Giacarta 2025, Mortara è secondo! (oggi 21 giugno)

Dal 2021 in poi, inoltre, a Berlino si sono sempre disputate due gare, quindi il conto sta lievitando: l’anno scorso i vincitori furono il neozelandese Nick Cassidy e il portoghese Antonio Felix Da Costa, che tra l’altro è il pilota di Formula E che ha vinto più spesso nella capitale tedesca con un totale di tre successi, davanti allo stesso Cassidy, Sebastien Buemi e Lucas Di Grassi, che hanno invece due vittorie a testa. Adesso però le parole cedono il posto ai motori elettrici, perché sta davvero per cominciare la diretta Formula E! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA FORMULA E/ ePrix Shanghai 2025: Nick Cassidy ha vinto gara-2, torna al successo la Jaguar! (1 giugno)

FORMULA E IN DIRETTA TV STREAMING VIDEO: COME VEDERE L’ePRIX BERLINO 2025

La diretta Formula E in tv sarà in chiaro Italia 1, ribalta generalista quindi per l’ePrix Berlino 2025, oppure su Eurosport per gli abbonati. La diretta streaming video sarà quindi su Mediaset Infinity o (per gli abbonati) Discovery +.

SI TORNA IN EUROPA!

Inizia il gran finale europeo oggi, sabato 12 luglio 2025, per la diretta Formula E con l’ePrix Berlino 2025, il primo evento dei due previsti in questo weekend nella capitale della Germania e gara numero 13 del Mondiale 2025 della Formula E, che si concluderà poi con altre due gare a Londra fra un paio di settimane.

DIRETTA FORMULA E/ Maximilian Günther ha vinto l'ePrix Shanghai 2025! (oggi 31 maggio)

Per i verdetti definitivi quindi si torna in Europa, dove finora hanno avuto luogo solamente le due gare di Monaco perché la Formula E sta conquistando spazi soprattutto in Asia, dove era stata protagonista negli ultimi due mesi fra Tokyo, Shanghai e infine Giacarta, dove a vincere fu Dan Ticktum davanti ad Edoardo Mortara.

Quella era stata una gara abbastanza modesta per Oliver Rowland, come a dire il vero già le due precedenti a Shanghai per il pilota britannico della Nissan, che tuttavia ha già sostanzialmente in mano il titolo iridato, che potrebbe diventare matematico per Rowland già fra oggi e domani a Berlino, per poi fare festa nelle gare di casa a Londra.

Il calo c’è stato, ma nessuno degli inseguitori “meno lontani” (dire vicini sarebbe troppo) ne ha approfittato, così la diretta Formula E continua ad avere un chiaro dominatore. Staremo quindi a vedere cosa ci dirà il primo ePrix di Berlino, con partenza fissata alle ore 16.00 oggi pomeriggio.

DIRETTA FORMULA E ePRIX BERLINO 2025: VERSO IL VERDETTO

Mancano quindi quattro gare alla fine della stagione per la diretta Formula E, che in una categoria così equilibrata non sarebbero nemmeno poche. Quest’anno tuttavia sono bastate le prime dodici a scavare un solco profondo fra Oliver Rowland e il resto della compagnia – o forse dovremmo dire addirittura le prime dieci, se si pensa che nelle ultime due il britannico è stato tredicesimo e decimo, ma si gode ancora 69 punti di vantaggio sul secondo posto di Pascal Wehrlein.

Il tedesco spera naturalmente di esaltarsi sulla pista di casa, ma la rimonta non sarà affatto facile, anche perché negli ultimi cinque ePrix per due volte è arrivato secondo, ma negli altri tre non è nemmeno entrato in zona punti. Il concetto quindi è quello su cui tante volte abbiamo insistito in questa stagione: un solo pilota ha avuto continuità di rendimento in quasi tutte le gare ed è naturalmente il leader della classifica per una diretta Formula E che potrebbe consacrare il suo campione già a Berlino…