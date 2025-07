DIRETTA FORMULA E ePRIX BERLINO 2025: SI PARTE!

La diretta Formula E si avvicina al momento dei verdetti, che potrebbero arrivare già al termine del secondo ePrix di Berlino 2025 qualora Oliver Rowland avesse almeno 58 punti di vantaggio su Pascal Wehrlein dopo la conclusione di questa corsa. Ricordiamo infatti che ogni ePrix mette in palio un massimo possibile di 29 punti, qualora lo stesso pilota facesse la pole position e vincesse la gara con il giro più veloce. Ecco allora che a Londra fra due settimane ci saranno in palio appunto 58 punti tra il sabato e la domenica: al britannico basterebbe questa soglia perché in caso di arrivo alla pari con Wehrlein sarebbe premiato per il maggior numero di vittorie.

Il tedesco d’altro canto può mettere sul piatto un trend nettamente favorevole, perché ha raccolto 38 punti (due secondi posti con altrettanti giri veloci) negli ultimi tre ePrix che invece a Rowland hanno portato solamente un punto con un decimo posto. I giochi possono essere ancora aperti? Sicuramente ne potremo sapere molto di più al termine della diretta Formula E di oggi a Berlino! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FORMULA E IN DIRETTA TV STREAMING VIDEO ePRIX BERLINO 2025

Anche oggi la diretta Formula E in tv sarà in chiaro su Italia 1 per il secondo ePrix Berlino 2025, oppure su Eurosport per gli abbonati, con diretta streaming video su Mediaset Infinity o Discovery + su abbonamento.

FORMULA E ePRIX BERLINO 2025: WEHRLEIN PER SPERARE ANCORA!

Secondo atto tedesco oggi, domenica 13 luglio 2025, per la diretta Formula E con l’ePrix Berlino 2025, che chiuderà il weekend nella capitale della Germania ma forse non il Mondiale 2025 della Formula E, che infatti vede un momento difficile per il leader Oliver Rowland, che lascia quindi aperta una speranza per l’idolo di casa Pascal Wehrlein.

Ieri infatti la prima gara di Berlino ha visto il ritiro di Rowland, mentre Wehrlein ha ottenuto il secondo posto con pure il giro più veloce, quindi 19 punti per il tedesco contro nessuno per il britannico, che è rimasto quindi fermo a 172 punti contro i 122 per l’inseguitori. Intendiamoci: è una differenza comunque enorme, ma il Mondiale potrebbe restare aperto almeno fino all’ultimo weekend a Londra.

Questo anche perché la diretta Formula E sembra avere voltato improvvisamente le spalle a Rowland, che negli ultimi tre ePrix ha raccolto solamente un punto con il decimo posto di Giacarta, dopo averne ottenuti 171 nei primi dieci della stagione. Wehrlein ci prova, anche se non vince dalla gara di aprile a Miami e avrebbe bisogno di altri successi per provare davvero a riaprire i giochi.

Di certo ciò contribuisce ad aumentare l’attenzione attorno all’ePrix di Berlino, che potrebbe comunque sancire l’ufficialità del titolo per Rowland e sarebbe evidentemente una notizia fondamentale. Andrà così oppure Wehrlein si avvicinerà ancora al vertice? Ce lo dirà la diretta Formula E, con partenza anche oggi alle ore 16.00 del pomeriggio.

DIRETTA FORMULA E ePRIX BERLINO 2025: IL CURIOSO CASO DI MITCH EVANS

Finora abbiamo parlato del leader della classifica e del suo immediato inseguitori, come è anche giusto che sia per la diretta Formula E, però non possiamo dimenticare che il vincitore ieri è stato Mitch Evans e allora bisognerà aggiungere qualcosa in più circa il pilota neozelandese della Jaguar, che sta vivendo una stagione a dir poco particolare. L’inizio era stato eccellente, con la vittoria a San Paolo nell’ePrix disputato ancora a dicembre 2024, ieri poi è stata la giornata perfetta, perché prima del successo era arrivata anche la pole position per Evans.

Fanno 53 punti in due sole gare, l’incredibile è che nei sette mesi in mezzo fra San Paolo e Berlino-1 Mitch Evans non ne ha conquistato nemmeno uno. Ci sono stati altri undici ePrix: in tre di questi il neozelandese si è ritirato, in sette è arrivato fuori dalla top 10 e quindi dalla zona punti, inoltre nella seconda di Tokyo il pilota Jaguar non era riuscito nemmeno a prendere il via. Una stagione a dir poco pazza, restano ancora tre occasioni per provare a lasciare il segno, a cominciare ovviamente dalla seconda diretta Formula E di oggi a Berlino.