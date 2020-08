Diretta Formula E/ ePrix Berlino 4: streaming video e tv, orario e vincitore

Passate nemmeno 24 ore dall’ultimo appassionate banco di prova tedesco, ecco che la formula E sarà in diretta anche oggi, domenica 9 agosto 2020 per il quarto ePrix di Berlino 2020. Si corre ancora dunque sulle piste in disuso dell’aeroporto di Templehof, che stanno inaspettatamente regalando parecchio spettacolo in questo finale di campionato certo unico nel suo genere. Benché la Fia, per permettere una conclusione in condizioni di sicurezza del campionato del mondo, abbia deciso per il post lockdown di rivoluzionare completamente il calendario del mondiale elettrico, prevedendo sei gare in appena nove giorni tutte nella medesima località, va davvero detto che gli appassionati non si sono affatto annoiati finora. Anzi se pure le curve sono un po’ le stesse (e oggi verranno ripercorse esattamente come nella gara di ieri), lo spettacolo è stato grande: questo anche perchè ormai siamo agli sgoccioli della stagione e dunque sono sempre meno i punti, validi per la classifica piloti del mondiale di Formula E, che rimangono in palio. E anche oggi sarà lotta senza quartiere per farne propri il maggior numero, anche nella diretta della Formula e del quarto ePrix di Berlino: il quale, serve precisare, è stato messo in programma per questa sera, alle ore 19.00, come già occorso nei giorni scorsi,

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA FORMULA E

Ricordiamo che la diretta tv della Formula E sarà garantita oggi per l’ePrix di Berlino 4 in chiaro per tutti su Italia 1 di Mediaset, disponibile naturalmente al numero6 del telecomando. Per tutti coloro che volessero seguire la Formula E, ma non potessero mettersi questa sera davanti a un televisore, ricordiamo che sarà di conseguenza disponibile anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Mediaset Play.

DIRETTA FORMULA E EPRIX BERLINO 4: E’ GIA’ LOTTA PER IL MONDIALE

Alla vigilia del quarto ePrix di Berlino con cui la Formula E sarà oggi in diretta ancora dall’aeroporto di Tempelhof, ancora ci pare complicato fissare con certezza un podio per la gara di questa sera: come abbiamo visto anche nei giorni scorsi, benché le curve da affrontare siano un po’ le stesse, pure l’esito della gara rimane molto aperto e sono sempre stati tanti i colpi di scena ammirati in pista. Pure però quando ricordiamo che mancheranno solo due altri GP prima della conclusione del campionato elettrico, non possiamo allora non mettere in evidenza il primo del lusitano Antonio Felix Da Costa, che pure rimane il primo iniziato per la conquistata del titolo di campione del mondo della Formula E. Certo per il pilota della Techeetah ancora nulla è ancora deciso: benché abbia un vantaggio importate in graduatoria rispetto ai primi avversari, pure i punti rimasti ancora in palio possono ancora cambiare le carte in tavola, a sfavore proprio di Da Costa. E’ certo ancora presto per cantare vittoria, ma è indubbio che Da Costa sia un grande protagonista del campionato, anche in questa sua ultima fase. Approdato a Berlino da campione (aveva vinto a Marrakech, ultima prova prima del Lockdown), il portoghese ha fatto subito scintille nella capitale tedesca e pure oggi si presenta al quarto ePrix da favorito, avendo vinto già i primi due Gp in maniera nettissima. Staremo a veder dunque se Da Costa riuscirà ancora brillare o se un colpo di sfortuna gli metterà i bastoni tra le ruote nella sua corsa al titolo di campione del mondo.

