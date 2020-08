Diretta Formula E/ ePrix Berlino 5 2020 streaming video tv: Da Costa già campione

La diretta Formula E torna protagonista anche oggi, mercoledì 12 agosto 2020. Infatti stasera è in programma il quinto di ben sei ePrix a Berlino, la capitale della Germania che è stata scelta come sede unica del gran finale del Mondiale 2019-2020 di Formula E, in precedenza fermo da molti mesi come ogni altro campionato sportivo a causa della pandemia di Coronavirus. Sei gare nello spazio di nove giorni per la Formula E, tutte naturalmente a Berlino. Detto che domenica è stato assegnato il titolo iridato, perché il portoghese Antonio Felix Da Costa si è laureato matematicamente campione del Mondo della Formula E, restano ancora da vivere le ultime due gare e di conseguenza oggi e domani la diretta Formula E ci regalerà le ultime emozioni della stagione, con Berlino protagonista assoluta della categoria delle monoposto elettriche. La Formula E a Berlino gareggia su un tracciato che nell’area dell’aeroporto di Tempelhof, ora non più operativo. Oggi e domani il layout sarà differente da quello che abbiamo visto nelle quattro gare precedenti, per portare un po’ di novità: quali cambiamenti ne scaturiranno? La partenza della gara avrà luogo alle ore 19.00: attenzione dunque all’orario, che sarà posticipato rispetto alla norma della diretta Formula E, ma in piena estate è una modifica logica e ormai pure consolidata, visto che si tratta dello stesso orario dei quattro precedenti ePrix di Berlino, da mercoledì a domenica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA FORMULA E

Ricordiamo che la diretta tv della Formula E sarà garantita oggi per l’ePrix di Berlino in chiaro per tutti sul Canale 20 di Mediaset, disponibile naturalmente al numero 20 del telecomando. Per tutti coloro che volessero seguire la Formula E, ma non potessero mettersi questa sera davanti a un televisore, ricordiamo che sarà di conseguenza disponibile anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Mediaset Play.

DIRETTA FORMULA E: EPRIX A BERLINO, LE CARATTERISTICHE

Presentando la diretta Formula E per l’odierno ePrix di Berlino, naturalmente abbiamo già accennato che si tratta della quinta di sei gare in programma in poco più di una settimana. Questo mese di agosto è a dir poco inedito non solo per la Formula E nella sua breve storia, ma più in generale per tutto l’automobilismo sportivo: vero che ad esempio la Formula 1 e la MotoGp hanno adottato alcune doppiette di Gran Premi nella stessa sede, ma di certo nessuno si è mai anche solo avvicinato a sei gare in nove giorni. Ogni due ePrix la configurazione della pista che sorge come detto nell’ex aeroporto di Tempelhof viene modificata, allo scopo di presentare una sfida unica per i piloti di Formula E che dovranno attuare delle strategie mirate per ciascuna configurazione, adattandole a seconda del circuito in breve tempo. Non saranno di conseguenza sei gare “fotocopia”, per garantire una certa variabilità pur rimanendo sempre nella stessa “bolla” anti-contagio. Nel frattempo domenica Antonio Felix Da Costa è diventato campione del Mondo, ma cosa ci potranno dire queste ultime due uscite a Berlino?

