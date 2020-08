Diretta Formula E/ ePrix Berlino 6 2020 streaming video tv: si chiude il Mondiale!

Eccoci: con la Formula E torniamo in diretta anche oggi, giovedì 13 agosto 2020 per il sesto e ultimo ePrix di Berlino che si terrà ancora una volta sulla pista costruita all’Aeroporto di Templehof (in disuso). A cui davvero non vediamo l’ora di dare la parola ancora una volta per quella che sarà la gara conclusiva di questa intensa e particolare stagione del campionato elettrico, tormentato, ma che ci ha regalato finora grandi emozioni. Dopo un avvio del mondiale secondo le regole con le prime tappe di Diriyah, Santiago del Cile, Messico e Marrakesh, lo scoppio dell’emergenza sanitaria globale per la pandemia da coronavirus ha completamente fatto saltare il banco anche per il Mondiale della Formula E: che pure dopo tanti tentennamenti e tra mille timori e preoccupazioni è tornato protagonista dal 5 al 13 agosto, nella bolla sanitaria creatasi a Berlino, per disputare altre sei gare, le ultime per definire il campione del mondo. E proprio oggi verrà dunque disputata l’ultima tappa, l’ePrix numero 6 di Berlino, dove è già stata annunciata grande festa nei box del team DS Teecheetah, dove il pilota portoghese Antonio Felix Da Costa è già sicuro del titolo iridato, vinto matematicamente con due gare di anticipo. Ma se il titolo di campione del mondo della Formula E è già stato consegnato, pur non temiamo di assister oggi a una gara spenta: tutti i protagonisti del mondiale elettrico vorranno dare il massimo per chiudere al meglio questo campionato così unico nella sua storia. I nostri beniamini avranno dunque un’ultima occasione per regalarci scintille in pista questa sera, quando il sesto ePrix di Berlino per la Formula E sarà in diretta dalle ore 19.00.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA FORMULA E

Ricordiamo che la diretta tv della Formula E sarà garantita oggi per l’ePrix di Berlino in chiaro per tutti sul Canale 20 di Mediaset, disponibile naturalmente al numero 20 del telecomando. Per tutti coloro che volessero seguire la Formula E, ma non potessero mettersi questa sera davanti a un televisore, ricordiamo che sarà di conseguenza disponibile anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Mediaset Play.

DIRETTA FORMULA E, EPRIX BERLINO 6: OGGI IL GRAN FINALE

Come abbiamo appena ricordato prima, questo sesto ePrix di Berlino sarà l’ultima tappa di questa intensa stagione della Formula E, di cui già conosciamo il campione del mondo, ovvero Antonio Da Costa. Il pilota portoghese, vera star sul tracciato tedesco per questo finale di campionato post lockdown, con un paio Gp di anticipo infatti ha messo in cassaforte il titolo iridato, ma come abbiamo detto prima, benché il trofeo sia già stato assegnato non vuol dire che oggi non ci sarà spettacolo in pista. Ricordato poi che oggi i piloti del campionato elettrico ripercorreranno il tracciato occorso solo ieri (e totalmente inedito prima della prova di mercoledì sera), e che già in precedenza le curve di Berlino abbiamo visto battaglie al cardioplama, pure non scordiamo che, trattandosi dell’ultima gara, i colpi di scena sono dietro l’angolo con tanti piloti impazienti di riscattarsi. Sarà di certo una gara decisiva per Eric Jean Vergne, che lasciato al compagno di squadra il titolo iridato, vorrà confermarsi al secondo gradino della classifica del mondiale piloti. Pure proveranno a riscattarsi anche altri piloti che per sfortuna o altro non hanno eccelso nel finale di stagione ed il caso di Maximilian Gunter che a Berlino ha rimediato due ritiri e una squalifica: pure è il caso di Felipe Massa, visto che l’ex pilota della F1, in terra tedesca solo una volta è andato finora a punti. Sarà dunque un finale di campionato davvero eccezionale, a cui non vediamo l’ora di dare la parola!

