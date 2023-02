Diretta Formula E/ ePrix Città del Capo 2023 streaming video tv: la prima volta

DIRETTA E-PRIX CITTÀ DEL CAPO 2023: QUINTO ATTO DELLA FORMULA E

La diretta Formula E tornerà a farci compagnia scrivendo una pagina di storia oggi, sabato 25 febbraio, dal momento che nel pomeriggio è in programma l’appuntamento con l’ePrix di Città del Capo, in Sudafrica, per il quinto atto del Mondiale di Formula E, che però sarà soprattutto la prima volta di sempre per la Formula E non solo in Sudafrica, ma più in generale in tutta l’Africa sub-sahariana. Allora l’attesa è davvero grande per scoprire il tracciato del Cape Town Street Circuit, con partenza fissata alle ore 15.00 di oggi pomeriggio. Inoltre, pur essendo soltanto a febbraio, l’ePrix di Città del Capo sarà già il quinto su sedici e quindi la battaglia in classifica si fa sempre più intensa.

Questa sarà una gara singola: come già nelle passate stagioni, il calendario del Mondiale 2023 di Formula E prevede alcune doppie gare, come la doppietta che abbiamo già seguito in Arabia Saudita a fine gennaio e più avanti anche in altre città fra cui Roma, mentre altri eventi hanno un solo ePrix in calendario, come è appunto il caso di Città del Capo e come era già stato due settimane fa a Hyderabad, per un totale di 16 gare racchiuse però in undici soli eventi. Adesso naturalmente scopriamo tutte le informazioni utili per seguire al meglio la diretta Formula E dell’ePrix di Città del Capo e del Sudafrica.

DIRETTA E-PRIX CITTÀ DEL CAPO 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA DI FORMULA E

La diretta tv della Formula E per l’ePrix Città del Capo 2023 rappresenta un appuntamento in chiaro per tutti: la gara infatti verrà trasmessa da Mediaset sul Canale 20. La stessa emittente fornirà la possibilità di seguire l’evento anche in diretta streaming video, attraverso il sito di Sportmediaset; ricordiamo che la mobilità sarà in alternativa anche sull’app ufficiale della Formula E, oltre che sui relativi profili di Facebook e YouTube.

DIRETTA FORMULA E, E-PRIX CITTÀ DEL CAPO 2023: IL CONTESTO

Per presentare la diretta Formula E dell’ePrix di Città del Capo, possiamo naturalmente fare il punto della situazione, anche perché alle nostre spalle c’è già un quarto dell’intero Mondiale 2023, cioè le quattro gare finora disputate su sedici complessive della Formula E, che mantiene il suo format concentrato nella prima metà dell’anno solare (si concluderà a fine luglio a Londra). Finora abbiamo visto in grande spolvero il tedesco Pascal Wehrlein, leader della classifica del Mondiale Piloti di Formula E con 80 punti già al proprio attivo al volante della sua Porsche, con la quale ha raccolto la bellezza di due vittorie, un secondo e un quarto posto su quattro ePrix.

Molto costante anche il britannico Jake Dennis, che però con lo “zero” in India ha perso il passo dopo una vittoria e due secondi posti nelle prime tre gare, per un bottino comunque di 62 punti per il pilota di punta del team Andretti, a sua volta con una Porsche. Inseguono molto più staccati tutti gli altri, a cominciare da due veterani della Formula E come il francese Jean-Eric Vergne (vincitore in India) e lo svizzero Sebastien Buemi, che condividono il terzo posto ma con “soli” 31 punti. Si è già formata una coppia in fuga? Staremo a vedere quali verdetti emetterà oggi la diretta Formula E…

