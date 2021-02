Diretta Formula E/ EPrix Diriyah 2021, streaming video tv: al via la 7^ stagione!

DIRETTA FORMULA E, EPRIX DIRIYAH 1: SI ACCENDE LA 7^ STAGIONE ELETTRICA

Dopo lunga attesa ecco che la Formula E torna in diretta: oggi venerdi 26 febbraio 2021 è infatti previsto l’ePrix di Diriyah 1, prima tappa di quella che è la settima stagione del campionato elettrico. Non vediamo dunque di riabbracciare i nostri beniamini dopo sei mesi all’ultima gara, e di scoprire chi si metterà subito in luce all’esordio di un nuovo campionato del mondo (che da quest’anno ha ottenuto anche la denominazione ufficiale dalla FIA), che, nonostante la pandemia ancora in corso (e le limitazione che naturalmente questa impone) ci regalerà intense emozioni. Questo fin da questo fine settimana: per l’avvio del mondiale 2021, la Fia ha infatti previsto una doppia tappa in Arabia Saudita, che occorrerà pure “in notturna”: oggi e domani i campionissimi dell’elettrico e in primis il campione del mondo uscente Da Costa, saranno protagonisti sulle strade che saranno illuminate artificialmente con luci a Led (che verranno alimentate a energie rinnovabili).

FORMULA E IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE L’EPRIX DI DIRIYAH 1

Annunciamo con gioia che quest’anno tutte le prove del campionato del mondo della Formula E saranno visibili in diretta tv sia in chiaro che sul satellite. Confermata infatti la possibilità di seguire gli ePrix in tv sul digitale terreste sui canali Mediaset (e diretta streaming video offerta tramite il portale Sportmediaset.it), aggiungiamo che per il 2021 e 2022 la formula E sarà pure in diretta su Sky, che ne ha appena acquistato i diritti. Appuntamento dunque oggi con l’ePrix di Diriyah 1 su Sky Sport Arena (canale 204), con la possibilità di seguire l’evento anche in streaming video, tramite il noto servizio Sky Go.

DIRETTA FORMULA E: IL PROGRAMMA DELL’EPRIX DI DIRIYAH 1

Impazienti di far parlare solo l’asfalto per il primo Gp della stagione 2021 della Formula E, andiamo subito a vedere nel dettaglio il programma di questo primo Eprix di Diriyah, che come abbiamo accennato prima, occorrerà “in notturna”. Facendo infatti il dovuto conto con il fuso orario tra Italia e Arabia Saudita, ricordiamo subito che la gara vera e propria sarà attesa solo alle ore 18.03: qui saranno al soliti 45 minuti di gran corsa più un giro prima della bandiera a scacchi. Segnaliamo che pure già nella giornata di ieri come questa mattina sono andate in scena le prime due sessioni di prove libere, mentre solo alle ore 14.00 occorreranno qualifiche e superpole: dunque nulla di nuovo da questo punto di vista. Non ci resta dunque che attendere con gran impaziente, il via di questa nuova grande stagione del campionato elettrico.



