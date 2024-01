DIRETTA FORMULA E/ ePrix Diriyah Arabia Saudita 2024 video streaming tv: in pista, via! (oggi 27 gennaio)

DIRETTA EPRIX ARABIA SAUDITA 2024 FORMULA E: SI COMINCIA

Finalmente ci siamo, sta per prendere il via la diretta Formula E da Diriyah, che nel Mondiale 2024 è stata confermata come secondo atto della stagione e sede della prima doppietta, quindi in realtà oggi siamo al terzo ePrix dell’anno. L’ambientazione è ormai conosciutissima, dal momento che la Formula E corre in questa località saudita dal 2018, con l’unica eccezione del 2020. L’anno scorso vinse entrambe le volte il tedesco Pascal Wehrlein, ma adesso parliamo del calendario per ricordare che ci sarà una sosta piuttosto lunga dopo le prime tre gare.

Infatti a febbraio non ci sarà la tappa in India e nemmeno quella in Sudafrica, di conseguenza il quarto evento della stagione sarà l’ePrix a San Paolo a metà di marzo prima del nuovo evento di Tokyo per Pasqua, prima di approdare in Europa con il doppio appuntamento di Misano Adriatico ad aprile, la tappa italiana che cambia dunque luogo ma anche data, dopo Roma a luglio nel 2023. In seguito ci sarà un evento singolo a Montecarlo, seguito dalle doppiette di Berlino e Shanghai a maggio e di Portland a giugno, per infine chiudere sabato 20 e domenica 21 luglio a Londra, confermata come ultimo atto del Mondiale. Adesso però la parola deve passare alla pista, la diretta Formula E dell’ePrix di Diriyah in Arabia Saudita comincia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA EPRIX ARABIA SAUDITA 2024 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA DI FORMULA E

La diretta tv della Formula E per l’ePrix Arabia Saudita Diriyah 2024 rappresenta un appuntamento in chiaro per tutti: la gara infatti verrà trasmessa da Mediaset sul Canale 20. La stessa emittente fornirà la possibilità di seguire l’evento anche in diretta streaming video, attraverso il servizio Mediaset Infinity; ricordiamo che la Formula E sarà visibile anche su Eurosport 2 e in streaming tramite Discovery +, ma in questi casi naturalmente solo su abbonamento.

SI FA IL BIS

La diretta Formula E ci farà compagnia anche oggi, sabato 27 gennaio 2024, perché il programma ci riserverà il secondo appuntamento in Arabia Saudita con un nuovo ePrix di Diriyah, che sarà in totale la terza gara del Mondiale di Formula E che sta quindi già emettendo verdetti significativi nel cuore dell’inverno europeo – d’altronde, anche in questa stagione di certo non fa freddo in Arabia Saudita. La partenza sarà fissata alle ore 18.00 italiane, cioè le 20.00 locali a Diriyah, dove si gareggerà quindi in notturna, come d’altronde siamo già abituati dalle scorse edizioni.

Dopo i verdetti dell’ePrix del Messico di un paio di settimane fa per aprire questa nuova avventura e quanto abbiamo visto ieri in occasione della prima gara a Diriyah, siamo curiosi di scoprire se arriveranno conferme o smentite rispetto a quanto visto appena 24 ore fa, con la consapevolezza che in Formula E è piuttosto raro fare bene per due giorni consecutivi e quindi i colpi di scena non sarebbero in realtà una sorpresa, come vedremo meglio fra poco, esaminando le “doppiette” del 2023. Di certo cresce l’attesa perché la stagione entra sempre più nel vivo, quindi scopriamo tutte le informazioni utili per seguire al meglio la diretta Formula E dell’ePrix dell’Arabia Saudita, bis a Diriyah.

DIRETTA EPRIX ARABIA SAUDITA 2024 FORMULA E: FOCUS SULLE DOPPIETTE

Mentre aspettiamo la diretta Formula E per l’ePrix di Diriyah, in Arabia Saudita, ci sembra interessante riassumere in breve che cosa era successo nel corso della scorsa stagione della Formula E in occasione di tutti quegli appuntamenti che avevano proposto due gare consecutive. La prima doppietta fu proprio a Diriyah, con l’Arabia Saudita che aveva dato gloria al tedesco Pascal Wehrlein, capace di firmare due successi uno in fila all’altro, che nel campionato della Formula E sono sempre una rarità. Una doppietta primaverile era stata quella di Berlino, con il neozelandese Mitch Evans vincitore al sabato e il suo connazionale Nick Cassidy in trionfo alla domenica, quindi stesso inno ma stavolta vincitori differenti.

Doppio appuntamento con la diretta Formula E fu pure quello di inizio giugno a Giacarta, ancora una volta con la costante dell’inno comune e di nuovo festa per la Germania e per Pascal Wehrlein nella prima corsa, seguita però dal trionfo del connazionale Maximilian Gunther alla domenica. Il finale della stagione fu poi contraddistinto da ben due doppiette di gare nel cuore dell’estate: a Roma vinsero il neozelandese Mitch Evans e il britannico Jake Dennis, a Londra infine si imposero i due neozelandesi, con il successo ancora una volta di Mitch Evans in gara-1 e del connazionale Nick Cassidy per chiudere la stagione.











