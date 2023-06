Diretta Formula E/ ePrix Giacarta 2023 streaming video tv: il bis in Indonesia (oggi 4 giugno)

DIRETTA ePRIX GIACARTA 2023 FORMULA E: UNDICESIMO ATTO DEL MONDIALE!

La diretta Formula E ci farà compagnia anche oggi, domenica 4 giugno, per un’altra mattina (italiana) in compagnia della categoria elettrica dell’automobilismo, che ha infatti in programma il secondo appuntamento con l’ePrix di Giacarta 2023, che sarà l’undicesimo atto del Mondiale di Formula E; l’Indonesia è uno dei Paesi più popolosi del mondo e quindi è molto importante per la mobilità su auto elettriche, che è un aspetto sempre di fondamentale importanza per la “missione” che la Formula E si è data. Tornando all’aspetto più strettamente sportivo, la Formula E entra proprio da Giacarta nel rush finale: ieri abbiamo assistito al primo dei due ePrix in programma in Indonesia, con la vittoria per il tedesco Pascal Wehrlein, che ha preceduto sul traguardo Jake Dennis e Maximilian Gunther portandosi a due soli punti in classifica dal leader Nick Cassidy.

La partenza sarà fissata ancora una volta alle ore 10.00 di stamattina italiana, le 15.00 locali di oggi pomeriggio anche per il secondo ePrix di Giacarta, la tappa che sta segnando la ripartenza del Mondiale di Formula E 2023 dopo ben quattro settimane di pausa che hanno fatto seguito alla vittoria di Nick Cassidy a Montecarlo. Come già nelle passate stagioni, il calendario del Mondiale 2023 di Formula E prevede alcune doppie gare, come ad esempio sarà anche a metà luglio a Roma, per Giacarta è una sorta di “promozione” perché l’anno scorso l’Indonesia fece il suo debutto nel calendario iridato, ma aveva ospitato una sola gara sulle sue strade. Adesso naturalmente scopriamo tutte le informazioni utili per seguire al meglio la diretta Formula E dell’ePrix di Giacarta, il secondo atto sulle strade della capitale dell’Indonesia.

La diretta tv della Formula E per l’ePrix Giacarta 2023 rappresenta un appuntamento in chiaro per tutti: la gara infatti verrà trasmessa da Mediaset sul Canale 20. La stessa emittente fornirà la possibilità di seguire l’evento anche in diretta streaming video, attraverso il sito di Sportmediaset; ricordiamo che la mobilità sarà in alternativa anche sull’app ufficiale della Formula E, oltre che sui relativi profili di Facebook e YouTube.

DIRETTA ePRIX GIACARTA 2023 FORMULA E: FOCUS SULLE DOPPIETTE

Mentre aspettiamo la diretta Formula E per l’ePrix di Giacarta, ci sembra interessante riassumere in breve che cosa era successo in tempi recenti in occasione di tutti quegli appuntamenti della Formula E che avevano proposto due gare consecutive. Nel 2022, Diriyah (Arabia Saudita) aveva dato gloria all’olandese Nyck de Vries e all’italo-svizzero Edoardo Mortara nelle sue due gare d’apertura. Una doppietta primaverile era stata quella di Roma (dove invece nel 2023 si gareggerà a luglio), con il neozelandese Mitch Evans capace di vincerle entrambe. Doppio appuntamento con la diretta Formula E fu pure quello di maggio a Berlino, che diede di nuovo gloria a Mortara e De Vries, anche se in Germania con la vittoria dell’italo-svizzero a precedere quella dell’olandese.

Il finale della stagione fu poi contraddistinto da ben tre doppiette di gare nel cuore dell’estate: a New York vinsero il neozelandese Nick Cassidy e il portoghese Antonio Felix da Costa, a Londra si imposero il padrone di casa Jake Dennis e il brasiliano Lucas Di Grassi, infine ecco a Seul le affermazioni di due personaggi già citati spesso, cioè Evans e Mortara, anche se fu il belga Stoffel Vandoorne a conquistare il titolo di campione del Mondo. Nel 2023 invece la diretta Formula E ci ha riservato finora due doppiette, la prima a Diriyah a fine gennaio, che esaltò il tedesco Pascal Wehrlein, capace infatti di vincere entrambe le gare in Arabia Saudita al volante della sua TAG Heuer Porsche (anche in Indonesia saprà fare doppietta?), poi a Berlino ad aprile fu grande festa per la Nuova Zelanda, perché le vittorie andarono a Mitch Evans al sabato e al suo connazionale Nick Cassidy alla domenica.

