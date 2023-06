Diretta Formula E/ ePrix Giacarta 2023: Wehrlein ha vinto e sfiora la vetta della classifica (oggi 3 giugno)

DIRETTA ePRIX GIACARTA 2023: WEHRLEIN HA VINTO OGGI!

Il tedesco Pascal Wehrlein ha vinto il primo ePrix Giacarta 2023, grande festa quindi per la Porsche oggi nella diretta Formula E dalla capitale dell’Indonesia, dove ci sarà il bis domani con gara-2. Wehrlein ha tagliato per primo il traguardo difendendosi molto bene dagli ultimi attacchi del britannico Jake Dennis, che porta in questo modo l’Avalanche Andretti al secondo posto. Podio anche per l’altro tedesco Maximilian Gunther, che porta la Maserati al terzo posto dopo essere scattato dalla pole position.

Settimo posto per il neozelandese Nick Cassidy, che resta comunque al comando della classifica del Mondiale Piloti della Formula E, mentre l’episodio più curioso della gara di oggi è stato sicuramente il contatto fra i compagni di squadra Sam Bird e Mitch Evans, con il britannico che ha toccato e messo fuori gioco il secondo, un colpo durissimo per Evans che adesso si ritrova a -34 da Cassidy, insidiato invece da Wehrlein, che ha infatti appena due punti di distacco dalla vetta. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI COMINCIA

Eccoci pronti a vivere tutte le emozioni della diretta Formula E con il primo ePrix Giacarta 2023: l’appuntamento in Indonesia si sta ritagliando uno spazio sempre più importante nel contesto del Mondiale di Formula E, dal momento che fece il suo debutto l’anno scorso con una gara singola e invece in questo weekend ne ospiterà ben due. Ricordiamo comunque che cosa era successo il 4 giugno di un anno fa, in occasione del primo ePrix Giacarta della storia.

La pole position in Indonesia era andata al francese Jean-Eric Vergne, che però poi dovette accontentarsi del secondo posto in gara, superato dal neozelandese Mitch Evans, che firmò anche il giro più veloce. Da notare anche il terzo posto dell’italo-svizzero Edoardo Mortara, che completò il podio della gara di un anno fa. Adesso però il passato, anche se ancora molto recente, deve cedere il passo all’attualità: che cosa ci dirà la diretta Formula E del primo ePrix Giacarta 2023? Lo scopriremo fra pochissimo, via alla corsa! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ePRIX GIACARTA 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA DI FORMULA E

La diretta tv della Formula E per l’ePrix Giacarta 2023 rappresenta un appuntamento in chiaro per tutti: la gara infatti verrà trasmessa da Mediaset sul Canale 20. La stessa emittente fornirà la possibilità di seguire l’evento anche in diretta streaming video, attraverso il sito di Sportmediaset; ricordiamo che la mobilità sarà in alternativa anche sull’app ufficiale della Formula E, oltre che sui relativi profili di Facebook e YouTube.

IL DECIMO ATTO DEL MONDIALE!

La diretta Formula E tornerà a farci compagnia oggi, sabato 3 giugno, dal momento che nella mattina italiana è in programma l’appuntamento con l’ePrix di Giacarta 2023, che sarà il decimo atto del Mondiale di Formula E, tappa che naturalmente porta la categoria elettrica dell’automobilismo in una nuova frontiera, l’Indonesia che è uno dei Paesi più popolosi del mondo. Inoltre la Formula E entra proprio da Giacarta in quello che potremmo già considerare il rush finale: nove ePrix alle spalle, sette da disputare, siamo quindi appena oltre metà stagione ma queste ultime sette corse saranno tutte fra giugno e luglio.

La partenza sarà fissata alle ore 10.00 di stamattina italiana, le 15.00 locali di oggi pomeriggio e l’ePrix di Giacarta segnerà la ripartenza del Mondiale di Formula E 2023 dopo ben quattro settimane di pausa che hanno fatto seguito alla vittoria di Nick Cassidy a Montecarlo ad inizio maggio. Annotiamo inoltre che si tratta di un evento doppio, perché a Giacarta si farà il bis domani. Come già nelle passate stagioni, il calendario del Mondiale 2023 di Formula E prevede alcune doppie gare, come ad esempio sarà anche a metà luglio a Roma, mentre altri eventi hanno un solo ePrix in calendario, come fu a Monaco, per un totale di 16 gare racchiuse però in undici soli eventi. Adesso naturalmente scopriamo tutte le informazioni utili per seguire al meglio la diretta Formula E dell’ePrix di Giacarta sulle strade della capitale dell’Indonesia.

DIRETTA FORMULA E, ePRIX GIACARTA 2023: IL CONTESTO

Per presentare la diretta Formula E dell’ePrix di Giacarta, possiamo naturalmente fare il punto della situazione, anche perché alle nostre spalle c’è oltre metà dell’intero Mondiale 2023, cioè le nove gare finora disputate su sedici complessive della Formula E, che mantiene il suo format concentrato nella prima metà dell’anno solare (si concluderà a fine luglio a Londra). Finora abbiamo visto in grande spolvero il già citato neozelandese Nick Cassidy e il tedesco Pascal Wehrlein, rispettivamente primo e secondo nella classifica del Mondiale Piloti di Formula E con 121 punti già al proprio attivo per Cassidy e 101 per Wehrlein, con il sorpasso del neozelandese che si è concretizzato proprio nella precedente gara a Montecarlo.

Nick Cassidy aveva vinto già la seconda gara di Berlino, mentre il tedesco deve reagire perché appare in calo dopo un eccellente inizio di stagione. In crescita sono invece il terzo e il quarto in classifica, cioè il britannico Jake Dennis e l’altro neozelandese Mitch Evans, che hanno rispettivamente 96 e 94 punti e di certo proveranno a lottare a loro volta per il titolo iridato, obiettivo ampiamente alla portata considerando che mancano ancora ben sette gare negli ultimi due mesi della stagione. Staremo a vedere quali verdetti emetterà oggi la diretta Formula E…











