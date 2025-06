Diretta Formula E ePrix Giacarta 2025 streaming video tv: orario, risultato live e vincitore della gara in Indonesia, oggi sabato 21 giugno.

DIRETTA FORMULA E ePRIX GIACARTA 2025: ULTIMA GARA IN ASIA!

Si chiude la parte di campionato in Estremo Oriente oggi, sabato 21 giugno 2025, per la diretta Formula E con l’ePrix Giacarta 2025, evento singolo nella capitale dell’Indonesia e gara numero 12 del Mondiale 2025 della Formula E, che poi sarà di scena in Europa a luglio per le ultime corse.

Il rischio tuttavia è che tra Berlino e Londra ci sia poco da decidere, considerato il dominio di Oliver Rowland, nonostante a Shanghai il pilota britannico abbia vissuto un weekend modesto con un quinto e un tredicesimo posto, piazzamenti che hanno consentito agli inseguitori di recuperare almeno qualche punto.

Ci proverà forse soprattutto il tedesco Pascal Wehrlein, anche se 68 punti di ritardo sono molto pesanti con soli cinque ePrix ancora da vivere per completare il programma della diretta Formula E in questa stagione che ha visto presto andare in fuga solitaria Rowland.

Il pilota della Nissan infatti ottenne due vittorie e un secondo posto nelle prime quattro gare, per iniziare a costruire un vantaggio che poi è andato sempre più in crescendo. Giacarta confermerà il trend? Ce lo dirà la diretta Formula E, che tra l’altro sarà comoda per gli appassionati europei, grazie alla partenza fissata alle ore 10.00 del mattino italiano.

FORMULA E IN DIRETTA TV STREAMING VIDEO: COME VEDERE L’ePRIX GIACARTA 2025

La diretta Formula E in tv sarà in chiaro sul Canale 20 Mediaset per l’ePrix Giacarta 2025, oppure su Eurosport per gli abbonati. Quindi diretta streaming video tramite Mediaset Infinity o su abbonamento Discovery +.

DIRETTA FORMULA E ePRIX GIACARTA 2025: GLI INSEGUITORI POSSONO SPERARE?

In una categoria che è sempre vissuta sul filo dell’equilibrio e nella quale la continuità di rendimento ai massimi livelli è stata quasi sempre una chimera, i numeri di Oliver Rowland nella diretta Formula E di questa stagione sono a dir poco impressionanti. Il leader si presenta in Indonesia con quattro vittorie e tre secondi posti nelle prime undici uscite, più un quinto e un decimo posto e solamente due piazzamenti fuori dalla zona punti, un ritmo insostenibile per tutti gli avversari fino a questo momento.

Certo, le difficoltà di Shanghai potrebbero avere riacceso qualche speranza per gli inseguitori, Wehrlein potrebbe mettersi in prima fila grazie a due secondi posti negli ultimi tre ePrix, ma anche il tedesco avrebbe bisogno di un nettissimo cambio di passo per provare ad insidiare Rowland, che ha un vantaggio sostanzialmente di due gare e mezza in classifica, quando ne mancano solo cinque per completare un altro anno della diretta Formula E…