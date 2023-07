DIRETTA FORMULA E/ ePrix Londra 2023 video streaming tv: l’albo d’oro delle tappe inglesi (oggi 30 luglio)

DIRETTA FORMULA E ePRIX LONDRA 2023: NELL’ALBO D’ORO

Mentre aspettiamo la diretta Formula E per il secondo ePrix di Londra, ricordiamo l’esito dei precedenti per le monoposto elettriche nella capitale britannica. Londra aveva fatto il suo debutto nel mondo della Formula E con un circuito a Battersea Park, che ospitò due gare nel 2015 e altrettante nel 2016. Il primo anno le vittorie erano andate allo svizzero Sebastien Buemi e al britannico Sam Bird, mentre nel 2016 ecco il doppio successo per il francese Nico Prost, almeno per un giorno degno figlio di papà Alain, paragone naturalmente durissimo nell’automobilismo.

Poi però Londra uscì dal calendario, rientrando nel Circus della Formula E grazie all’attuale ExCel London Circuit, che nel 2021 vide una doppia festa per i piloti di casa grazie alle vittorie di Jake Dennis e Alex Lynn. Nel 2022 nuovamente vittoria al primo giorno per Jake Dennis mentre la seconda gara londinese vide l’affermazione per il pilota brasiliano Lucas Di Grassi. Altro sabato di festa per Dennis ieri, ma per un obiettivo ancora più importante: è il nuovo campione del Mondo di Formula E, anche se la vittoria della gara è andata al neozelandese Mitch Evans. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ePRIX LONDRA 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA DI FORMULA E

La diretta tv della Formula E per l’ePrix Londra 2023 rappresenta un appuntamento in chiaro per tutti: la gara infatti verrà trasmessa da Mediaset sul Canale 20. La stessa emittente fornirà la possibilità di seguire l’evento anche in diretta streaming video, attraverso il sito di Sportmediaset; ricordiamo che la mobilità sarà in alternativa anche sull’app ufficiale della Formula E, oltre che sui relativi profili di Facebook e YouTube.

FORMULA E ePRIX LONDRA 2023: ULTIMA GARA DELLA STAGIONE!

La diretta Formula E vive oggi, domenica 30 luglio, il secondo ePrix di Londra 2023, che completa la doppietta di gare consecutive sulle strade della capitale britannica ma soprattutto sarà il sedicesimo e ultimo atto del Mondiale di Formula E, sul quale di conseguenza sta per calare il sipario. Ricordiamo per prima cosa che la partenza della diretta Formula E sarà fissata alle ore 18.00 di oggi pomeriggio in Italia, evidentemente le 17.00 locali per l’ePrix di Londra, come era già successo ieri – il format delle doppiette è consolidato nella categoria delle monoposto elettriche, anche due settimane fa a Roma era stato lo stesso.

Dopo l’ePrix di ieri è già ufficiale il verdetto più atteso, perché Jake Dennis è campione del Mondo di Formula E. Al pilota britannico è bastato il secondo posto per fare festa in casa, la vittoria della gara è andata al neozelandese Mitch Evans, che adesso occupa anche il secondo posto nella classifica del Mondiale Piloti di Formula E davanti al connazionale Nick Cassidy. Con il titolo già assegnato, oggi potrà esserci spazio per il divertimento senza troppi calcoli, sperando però che la gara abbia meno intoppi rispetto al caotico andamento dell’ePrix di ieri. Adesso naturalmente scopriamo tutte le informazioni utili per seguire al meglio la diretta Formula E dell’ePrix di Londra sulle strade della capitale del Regno Unito.

DIRETTA FORMULA E, ePRIX LONDRA 2023: FOCUS SULLE DOPPIETTE

Mentre aspettiamo la diretta Formula E per l’ePrix di Londra, ci sembra interessante riassumere in breve che cosa era successo in stagione in occasione di tutti quegli appuntamenti della Formula E che avevano proposto due gare consecutive. Per la prima doppietta stagionale dobbiamo tornare a Diriyah (Arabia Saudita) e alla fine del mese di gennaio, quando si esaltò il tedesco Pascal Wehrlein, capace infatti di vincere entrambe le gare al volante della sua TAG Heuer Porsche, poi si salta alla primavera europea, perché a Berlino ad aprile fu grande festa per la Nuova Zelanda, dal momento che le vittorie andarono a Mitch Evans al sabato e al suo connazionale Nick Cassidy alla domenica.

Si passa poi a Giacarta ad inizio giugno, quando la diretta Formula E aveva invece esaltato la Germania, con le vittorie per il già citato Pascal Wehrlein al sabato e per il suo connazionale Maximilian Günther alla domenica. Infine, appena due settimane fa era naturalmente stata Roma ad ospitare il penultimo appuntamento della stagione della Formula E: nella Città Eterna vinsero al sabato il neozelandese Mitch Evans e alla domenica il britannico Jake Dennis. Ieri di nuovo ha vinto Evans al sabato, ma anche Dennis ha fatto festa…











