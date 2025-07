Diretta Formula E ePrix Londra 2025 streaming video tv: orario e risultato live di gara-1 dell'ultimo appuntamento di questa edizione del Mondiale.

DIRETTA FORMULA E EPRIX LONDRA 2025: COMINCIA GARA-1!

Pronti finalmente alla diretta Formula E con gara-1 dell’ePrix Londra 2025, parlando della stagione che si sta per concludere è interessante notare come siano stati non pochi i piloti in grado di vincere almeno una gara. Il record è quello di Oliver Rowland, già campione del mondo, con quattro: le ultime cinque di digiuno, con anche due gare senza punti, non hanno intaccato il largo vantaggio che il britannico aveva ottenuto soprattutto nello stint tra Montecarlo e Tokuo, con due vittorie e due secondi posti per prendere un bel margine sulla concorrenza, soprattutto sul secondo in classifica Pascal Wehrlein.

Il tedesco ha vinto una sola volta, a Miami: è salito sul podio in altre quattro occasioni, ma è stato troppo incostante chiudendo ben cinque ePrix fuori dalla zona punti ai quali bisogna aggiungere il ritiro all’esordio di Sao Paulo. Indicativo invece il caso di Maximilian Gunther: due vittorie per il tedesco della Penske, che perà si è ritirato in ben cinque occasioni e altre due volte non è andato a punti, tanto da essere nono nella graduatoria. Adesso noi torniamo a parlare di attualità perché finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando, con la diretta Formula E che sta per aprire le porte a gara-1 dell’ePrix Londra 2025! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA FORMULA E EPRIX LONDRA 2025: LA FINE DELLA STAGIONE!

Con la diretta Formula E siamo arrivati all’ultimo appuntamento stagionale: l’ePrix Londra 2025 si sdoppia come di consuetudine, alle ore 18:00 di sabato 26 luglio 2025 vedremo dunque gara-1 sul circuito del centro espositivo ExCeL e bisogna dire che l’ultima tappa di Berlino ha già chiuso i conti riguardo il Mondiale piloti.

A Oliver Rowland è bastato il quarto posto nella seconda gara per laurearsi campione: Pascal Wehrlein è rimasto fuori dalla zona punti, dunque nella peggiore delle ipotesi il britannico avrà vinto il titolo con un solo punto di vantaggio sul tedesco, ma come detto ha già potuto festeggiare due settimane fa.

Niente da fare per un Wehrlein che aveva provato a operare una furiosa rimonta, ma che ha pagato il fatto di non essere più riuscito a vincere una singola gara da quella di Miami; due successi recenti non sono del resto bastati a Nick Cassidy per provarci.

Dunque la diretta Formula E ci consegna per l’ePrix Londra 2025 una situazione in cui abbiamo già il campione del mondo, ma resta un altro titolo da assegnare e comunque il grande spettacolo di oggi e domani sarà comunque garantito, anche se una coppa è già stata assegnata.

DIRETTA FORMULA E STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EPRIX LONDRA 2025

La diretta Formula E sarà in chiaro per gara-1 dell’ePrix Londra 2025, appuntamento su Italia 1 affiancata come sempre da Eurosport, con diretta streaming video che sarà quindi su Mediaset Infinity oppure Discovery Plus.

DIRETTA FORMULA E EPRIX LONDRA 2025: COSTRUTTORI IN PALIO

Dicevamo allora che nella diretta Formula E l’ePrix Londra 2025 deve ancora rivelarci un verdetto: quello ovviamente legato al Mondiale costruttori, nel quale la Porsche di Wehrlein e Antonio Félix da Costa mantiene per il momento 23 punti di vantaggio sulla Nissan di Rowland, i due di conseguenza non hanno ancora smesso di lottare perché adesso dovranno provare a portare in dote la coppa alle loro scuderie. In corsa però ci sono anche Pensk e Jaguar, e virtualmente la McLaren: i punti totali che una casa può conquistare in una singola gara sono 47 e questo tiene viva la competizione fino all’ultimo.

La Porsche ha chiaramente un bel vantaggio e ha in Wehrlein un pilota capace di salire costantemente sul podio, la Nissan ha la possibilità di schierare un Rowland che, avendo già vinto il suo Mondiale, può correre senza particolari pressioni dando realmente una mano al suo team, per il quale ha raccolto quasi tutti i punti (hanno fatto male sia Norman Nato che Sérgio Sette Camara che lo ha sostituito a Berlino). Un altro motivo per fare i complimenti al pilota britannico, meritatamente campione del mondo nella diretta Formula E anche se l’ultima delle sue quattro gare l’ha vinta a Tokyo lo scorso 18 maggio…