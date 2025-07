Diretta Formula E, ePrix Londra 2025 streaming video tv: in Gran Bretagna si corre per l'ultima volta in questa 11esima stagione (oggi domenica 27 luglio)

DIRETTA FORMULA E EPRIX LONDRA 2025: SUONA LA CAMPANELLA

Siamo arrivati al termine della stagione con la diretta Formula E con l’ultima gara del campionato, precisamente l’ePrix Londra 2025 con la gara 2, in programma domenica 27 luglio 2025 alle ore 18:05, preceduta dalle qualifiche che andranno in scena alle ore 13:20 mentre le Prove libere alle 11:00.

Ricordiamo che per quanto concerne il Mondiale piloti, la Formula E ha già il suo campione ovvero Oliver Rowland che con il quarto posto nella seconda gara di Berlino ha aritmeticamente conquistato la prima posizione.

Pascal Wehrlein ha sfiorato la rimonta, ma purtroppo per il tedesco una sola vittoria in tutto il campionato contro le quattro di Rowland che hanno giocato un ruolo chiave. Anche Nick Cassaidy si è “svegliato” tardi con il primo posto nella gara 2 in Cina e il doppio successo consecutivo, uno nella gara 2 di Berlino e quello recente nella gara 1 di Londra di ieri, sabato 26 luglio 2025.

DIRETTA FORMULA E STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EPRIX LONDRA 2025

La diretta Formula E per quanto riguarda la gara-2 sarà disponibile gratuitamente in chiaro su Italia 1 così come su Eurosport. La diretta streaming video invece potrà essere vista sia su Mediaset Infinity che su Discovery Plus.

DIRETTA FORMULA E EPRIX LONDRA 2025: L’ALBO D’ORO

L’albo d’oro della diretta Formula E l’ePrix Londra 2025 vede due vittorie britanniche negli ultimi tre anni ovvero Jake Dennis in Evision Racing nel 2022/2023 e naturalmente il sopracitato Oliver Rowland, intervallati dal tedesco Pascal Wehrlein che esultò l’anno scorso.

Andando ancora più indietro nel tempo, Stoffel Vandoorne vinse la stagione 2021-2022, preceduto da Nyck De Vries e Antonio Felix da Cosa prima della dppietta di Jean-Eric Vergne. I primi tre a vincerlo in ordine cronologico sono stati Nelson Piquet nel 2014/2015, Sebastien Buemi nel 2015/2016 e Lucas Di Grassi nel 2016/2017.