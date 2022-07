Diretta Formula E/ ePrix Marrakech 2022 streaming video tv: siamo in Marocco!

DIRETTA FORMULA E ePRIX MARRAKECH 2022: IN MAROCCO!

Alle ore 18:00 di sabato 2 luglio la diretta della Formula E torna a farci compagnia: si corre oggi l’ePrix Marrakech 2022, che rappresenta la settima tappa della stagione anche se di fatto sarà la gara numero 10, visto che come ben sappiamo ci sono stati tre appuntamenti doppi (Arabia Saudita, Roma e Berlino). La Formula E peraltro si rivede dopo un mese: eravamo infatti all’inizio di giugno quando il circus si è fermato in Indonesia, dove Mitch Evans ha strappato vittoria e giro veloce (la pole position era andata a Jean-Eric Vergne) e ha ripreso fiato in classifica, dove adesso può aspirare al titolo mondiale.

La situazione è parecchio ingarbugliata, ma lo vedremo; intanto, mentre ci avviciniamo alla diretta di Formula E per l’ePrix Marrakech 2022, possiamo ricordare che il sistema di punti è lo stesso che conosciamo con la Formula 1, con l’unica differenza – sostanziale – che qui la pole position porta in dote 3 punti. Le gare invece sono della durata di 45 minuti, a meno che non sia previsto l’ingresso in pista di una Safety Car che in questo caso prolungherebbe il Gran Premio di ulteriori 10 minuti. Il campionato delle macchine elettriche resta sempre entusiasmante e incerto, vedremo quello che succederà tra poco…

DIRETTA FORMULA E STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’ePRIX MARRAKECH 2022

La diretta tv della Formula E per l’ePrix Marrakech 2022 rappresenta un appuntamento in chiaro per tutti: la gara infatti verrà trasmessa da Mediaset su Canale 20, naturalmente tasto numero 20 del telecomando. La stessa emittente fornirà la possibilità di seguire l’evento anche in diretta streaming video, attraverso il sito di Sportmediaset; ricordiamo che la mobilità sarà in alternativa anche sull’app ufficiale della Formula E, oltre che sui relativi profili di Facebook e YouTube. Per gli abbonati alla tv satellitare, ricordiamo anche la diretta tv sui canali di Sky Sport e lo streaming tramite Sky Go.

DIRETTA FORMULA E ePRIX MARRAKECH 2022: RISULTATI E CONTESTO

Ci stiamo dunque avvicinando alla diretta di Formula E per l’ePrix Marrakech 2022. In Marocco Mitch Evans proverà a confermarsi dopo la vittoria di Giacarta: il pilota neozelandese ha ottenuto tre successi stagionali, era infatti riuscito a centrare una bella doppietta in Messico e, in termini generali, è sempre stato abbastanza regolare anche se la doppia tappa di Berlino lo ha visto arrivare sì a punti ma in posizioni non ottimali, cosa che gli ha impedito di fare il vero salto di qualità in classifica.

Nella Formula E sono sempre tanti i piloti che possono vincere una gara, e questo contribuisce a creare una graduatoria che rende assolutamente incerta la corsa al titolo Mondiale; al momento comanda Stoffel Vandoorne ma ci sono almeno tre avversari che già oggi potrebbero mettere il naso davanti, poi abbiamo una sorta di vuoto ma anche chi occupa le posizioni dalla quinta in giù non è tagliato fuori (Nyck De Vries, che è sesto, ha già vinto due gare ma paga un rendimento poco costante). Vedremo allora quello che succederà, tra poco sarà nuovamente tempo di fare la parola alla pista per l’ePrix Marrakech 2022 con la diretta di Formula E…

