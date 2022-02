Diretta Formula E/ ePrix Messico 2022 streaming video tv (oggi 12 febbraio)

DIRETTA E-PRIX MESSICO 2022: SARÀ UNA GARA SINGOLA!

La diretta Formula E ci farà compagnia oggi, sabato 12 febbraio: infatti l’appuntamento è in Messico per il terzo appuntamento del nuovo Mondiale di Formula E e allora oggi ci attende l’ePrix sul tracciato dell’Autódromo Hermanos Rodríguez della capitale Città del Messico, con partenza fissata alle ore 23.00 della sera italiana, considerate le ben sette ore di fuso orario. Siamo allora naturalmente molto curiosi di scoprire se l’ePrix del Messico ci darà indicazioni differenti rispetto alle prime due gare disputate in Arabia Saudita a fine gennaio, che hanno aperto la caccia al titolo iridato della categorie per monoposto elettriche, che nel 2021 aveva laureato Nyck de Vries campione del Mondo.

Diretta Formula E/ ePrix Arabia Saudita 2 video streaming tv: ha vinto Mortara!

La notizia è che questa sarà una gara singola: infatti il calendario del Mondiale 2022 di Formula E prevede doppie gare – oltre che in Arabia Saudita – anche a Roma, Berlino, New York, Londra e Seul, per un totale di 16 gare racchiuse però in 10 soli eventi, con ePrix singoli solamente oggi a Città del Messico e poi a Monaco, Giakarta e Vancouver. Dopo il Messico ci sarà una pausa di ben due mesi che farà tornare in pista la Formula E a Roma appena prima di Pasqua. Adesso però scopriamo tutte le informazioni utili per seguire al meglio la diretta Formula E dell’ePrix del Messico.

DIRETTA FORMULA E/ E-Prix Arabia Saudita: ha vinto De Vries, doppietta Mercedes!

DIRETTA E-PRIX MESSICO 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA DI FORMULA E

La diretta tv della Formula E per l’ePrix Messico 2022 rappresenta un appuntamento in chiaro per tutti: la gara infatti verrà trasmessa da Mediaset 20. La stessa emittente fornirà la possibilità di seguire l’evento anche in diretta streaming video, attraverso il sito di Sportmediaset; ricordiamo che la mobilità sarà in alternativa anche sull’app ufficiale della Formula E, oltre che sui relativi profili di Facebook e YouTube. Per gli abbonati alla tv satellitare, ricordiamo anche la diretta tv sui canali di Sky Sport e lo streaming tramite Sky Go.

MASERATI IN FORMULA E DAL 2023/ Ufficiale il ritorno alle corse: "Gli apparteniamo"

DIRETTA E-PRIX MESSICO 2022: RISULTATI E CONTESTO

La diretta Formula E fa dunque tappa in Messico, in condizioni dunque ben diverse dall’Arabia Saudita di un paio di settimane fa, che aveva dato gloria a Nyck de Vries ed Edoardo Mortara: l’olandese campione del Mondo in carica aveva infatti vinto al venerdì la prima gara, mentre il bis del sabato aveva sorriso al pilota italo-svizzero, che corre però con licenza della Confederazione Elvetica. La prima gara aveva visto un dominio Mercedes sotto forma di doppietta, la seconda aveva messo in evidenza la Venturi: oggi sarà il primo banco di prova per confermarsi o migliorarsi su una pista diversa.

Ci sono poi dinamiche differenti rispetto a quando le gare di Formula E sono due in un solo weekend. Sappiamo infatti che spesso i risultati nei due ePrix ravvicinati sono molto diversi fra loro e logicamente spesso si devono anche fare ragionamenti sulla doppia distanza di gara, stavolta invece si darà tutto nell’unico Gran Premio in programma. Tanti big sono andati via dall’Arabia Saudita con le pive nel sacco: attenzione dunque anche a chi ha desiderio di rivincita…



© RIPRODUZIONE RISERVATA