DIRETTA FORMULA E/ ePrix Messico 2023 video streaming tv: i numeri dell’anno scorso

DIRETTA FORMULA E: L’ANNO SCORSO

Giunti al primo appuntamento con la diretta Formula E per una nuova stagione, ci sembra giusto ricordare che cosa era successo nella scorsa edizione del Mondiale di Formula E, che ci aveva fatto compagnia da gennaio ad agosto 2022. Il campione del Mondo è stato il belga Stoffel Vandoorne, che al volante della sua Mercedes aveva vinto solamente un ePrix (a Montecarlo), ma era stato senza dubbio il più costante come rendimento, con quattro secondi posti e tre terzi per un totale di otto podi, così aveva potuto raccogliere ben 213 punti per vincere il titolo iridato con un buon margine di vantaggio sul neozelandese Mitch Evans, secondo a quota 180 punti nonostante ben quattro vittorie (doppietta a Roma più Giacarta e gara-1 di Seul).

Il terzo posto con 169 punti era andato all’italo-svizzero Edoardo Mortara, a sua volta capace di vincere ben quattro gare (la seconda in Arabia, la prima a Berlino, Marrakesh e gara-2 di Seul), ma con minore costanza rispetto a Vandoorne, che ha fatto la differenza grazie alla capacità di raccogliere punti praticamente ovunque, fattore mai banale in Formula E. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA E-PRIX MESSICO 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA DI FORMULA E

La diretta tv della Formula E per l’ePrix Messico 2023 rappresenta un appuntamento in chiaro per tutti: la gara infatti verrà trasmessa da Mediaset sul Canale 20. La stessa emittente fornirà la possibilità di seguire l’evento anche in diretta streaming video, attraverso il sito di Sportmediaset; ricordiamo che la mobilità sarà in alternativa anche sull’app ufficiale della Formula E, oltre che sui relativi profili di Facebook e YouTube.

IN MESSICO PRIMO ATTO DEL MONDIALE 2023

La diretta Formula E tornerà a farci compagnia oggi, sabato 14 gennaio, infatti è in programma l’appuntamento in Messico per il primo atto del nuovo Mondiale di Formula E e allora oggi l’attesa è davvero grande per l’ePrix sul tracciato dell’Autódromo Hermanos Rodríguez della capitale Città del Messico, con partenza fissata alle ore 21.00 della sera italiana, considerate le ben sette ore di fuso orario. Siamo allora naturalmente molto curiosi di scoprire quali indicazioni arriveranno dall’ePrix del Messico per aprire una nuova stagione della Formula E, a caccia del titolo iridato della categorie per monoposto elettriche, che nel 2022 aveva laureato Stoffel Vandoorne come campione del Mondo.

Questa sarà una gara singola: come già nelle passate stagioni, il calendario del Mondiale 2023 di Formula E prevede alcune doppie gare, che per la precisione avranno luogo in Arabia Saudita a fine gennaio e più avanti a Berlino, Giacarta, naturalmente la tappa a Roma e infine Londra, più altri eventi con un solo Prix in calendario, come è appunto il caso di Città del Messico, per un totale di 16 gare racchiuse però in undici soli eventi, con ePrix singoli oggi a Città del Messico e poi a Hyderabad, Città del Capo, San Paolo, Monaco e Portland. Adesso però scopriamo tutte le informazioni utili per seguire al meglio la diretta Formula E dell’ePrix del Messico, primo evento della nuova stagione.

DIRETTA E-PRIX MESSICO 2023 FORMULA E: LE NOVITÀ DEL REGOLAMENTO

Mentre aspettiamo la diretta Formula E per l’ePrix di Città del Messico, dobbiamo naturalmente dire qualcosa sulle principali novità che caratterizzano dal punto di vista regolamentare il nuovo Mondiale riservato alle monoposto elettriche. In questa nona edizione della Formula E debutterà una nuova generazione di monoposto, la Gen3, che svilupperà una potenza di 350 kW (480 CV), mentre in gara la potenza disponibile salirà da 220 kW (299 CV) a 300 kW (408 CV). La monoposto è prodotta per tutti da Spark Racing Technology, la batteria da Williams Advanced Engineering, mentre per quanto riguarda gli pneumatici, Michelin ha abbandonato la Formula E, il cui nuovo fornitore unico è Hankook.

Dal punto di vista sportivo, ecco invece che nel nuovo regolamento della Formula E la FIA ha stabilito che le gare si svolgeranno su un numero fisso di giri e non più sulla distanza di 45 minuti più un giro. Viene abbandonato il sistema del FanBoost, che in precedenza permetteva al pubblico di votare cinque piloti che avrebbero ricevuto 15 kWh di potenza extra per cinque secondi; al suo posto viene introdotto, in alcune gare, l’Attack Charge, sistema con cui i piloti devono obbligatoriamente fare un pit stop di 30 secondi per ricevere 4 kWh di potenza in più. Infine, le squadre sono obbligate a far partecipare dei piloti esordienti in almeno due sessioni di prove libere nell’arco della stagione.











