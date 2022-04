Diretta Formula E/ ePrix Monaco 2022 streaming video Italia 1: a Montecarlo!

DIRETTA FORMULA E EPRIX MONACO 2022: SPETTACOLO A MONTECARLO!

La diretta di Formula E vive sabato 30 aprile il suo ePrix Monaco 2022: l’appuntamento è alle ore 15:00 sullo storico tracciato di Montecarlo, che naturalmente siamo abituati a vedere occupato dalle rombanti vetture di Formula 1 ma che per questa volta ospiterà invece le monoposto con motore elettrico. Nel Principato si corre la sesta prova di questo Mondiale, anche se sarebbe più corretto dire che è la quarta: in Arabia Saudita e a Roma abbiamo avuto infatti un doppio appuntamento in tappa unica, di conseguenza sei è il numero che si riferisce alle singole gare disputate.

Possiamo ricordare, anticipando i temi portanti della diretta di Formula E per l’ePrix Monaco 2022, che la gara come sempre avrà una durata di 45 minuti ma potrà comunque essere prolungata fino ad un massimo di 10 minuti qualora sia previsto l’ingresso in pista di una Safety Cary; inoltre va citato il fatto che la potenza del motore può aumentare da 200 kW a 220 kW, e per l’ultima stagione un attack mode di 250 kW. Adesso lanciamoci nell’analisi della diretta di Formula E per l’ePrix Monaco 2022, aspettando di scoprire quello che succederà…

DIRETTA FORMULA E STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EPRIX MONACO 2022

La diretta tv della Formula E fa tappa su Mediaset anche per quanto riguarda l’ePrix Monaco 2022: la gara infatti verrà trasmessa su Italia 1 e dunque rappresenterà un appuntamento in chiaro per tutti, a partire dall’inizio della corsa di Montecarlo. Ricordiamo che in assenza di un televisore sarà sempre possibile assistere all’evento anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e semplicemente visitando il sito Mediaset Play, naturalmente potendo disporre di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone.

DIRETTA FORMULA E EPRIX MONACO 2022: RISULTATI E CONTESTO

Ci stiamo dunque avvicinando alla diretta di Formula E per l’ePrix Monaco 2022. Dobbiamo quindi andare a ricordare cosa era successo nell’ultimo appuntamento con questo Mondiale, anche perché la tappa era quella di casa nostra nella sempre suggestiva gara per le strade di Roma. Nella capitale d’Italia come già detto sono state disputate due corse, come già in Arabia Saudita nella prima tappa della Formula E 2022: Mitch Evans è stato il grande dominatore dell’evento riuscendo a ottenere una doppia vittoria, risultato sorprendente se pensiamo che il pilota neozelandese fino a quel momento era riuscito a collezionare soltanto un ingresso in zona punti (peraltro con decimo posto) finendo per il resto sempre nelle retrovie.

Le due piazze d’onore le hanno ottenute rispettivamente Robin Frijns e Jean-Eric Vergne, mentre l’olandese è stato terzo nella seconda gara e il gradino più basso del podio nel primo appuntamento romano lo ha invece ottenuto Stoffel Vandoorne, altro volto già visto in Formula 1. Per effetto di questi risultati Vergne è riuscito a balzare in testa alla classifica del Mondiale, ma oggi nella diretta di Formula E potremmo avere altri protagonisti visto che l’ePrix Monaco 2022 si annuncia appassionante e poco inscatolabile nelle logiche di stretta graduatoria. Si tratta allora di pazientare ancora per un po’…











