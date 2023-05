Diretta Formula E/ ePrix Monaco 2023 streaming video tv: in pista, si comincia!

DIRETTA FORMULA E, E-PRIX MONACO 2023: SI COMINCIA

Tutto è pronto adesso per dare il via alla diretta Formula E dell’ePrix di Monaco, abbiamo parlato del circuito del Principato e allora facciamo anche una breve storia dei cinque precedenti della Formula E a Montecarlo. La prima risale al 2015 e la storica vittoria andò allo svizzero Sébastien Buemi, che si era preso anche la pole position sulla sua e.dams Renault. Passarono poi due anni, ma nel 2017 ecco di nuovo la doppietta pole position e vittoria sempre per Buemi, che aveva dunque un feeling speciale con il circuito di Monaco. Nel 2019 invece la vittoria andò al francese Jean-Eric Vergne sulla Techeetah-DS, anche in quel caso partendo dalla pole position.

Scattò davanti a tutti anche il portoghese António Félix da Costa, sempre della Techeetah-DS, per prendersi la vittoria del 2021, mentre nel 2022 per la prima volta non vinse l’autore della pole position (Mitch Evans), bensì il belga Stoffel Vandoorne su Mercedes. Adesso però staremo a vedere che cosa succederà oggi: parola alla pista di Monaco, per dare vita alla diretta della Formula E! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA E-PRIX MONACO 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA DI FORMULA E

La diretta tv della Formula E per l’ePrix Monaco 2023 rappresenta un appuntamento in chiaro per tutti: la gara infatti verrà trasmessa da Mediaset sul Canale 20. La stessa emittente fornirà la possibilità di seguire l’evento anche in diretta streaming video, attraverso il sito di Sportmediaset; ricordiamo che la mobilità sarà in alternativa anche sull’app ufficiale della Formula E, oltre che sui relativi profili di Facebook e YouTube.

IL CIRCUITO

Come abbiamo già accennato, la diretta Formula E ci offrirà oggi l’ePrix di Monaco, che naturalmente porta con sé tutto il fascino di una località mitica per tutto l’automobilismo mondiale da circa un secolo, quando venne la pazza idea di correre con le monoposto di Formula 1 sulle stradine del Principato di Monaco. Così Montecarlo ha voluto inserirsi anche nell’avventura della Formula E, anche se inizialmente si trattava di un tracciato ridotto rispetto a quello leggendario, che misurava appena 1,760 km.

Adesso invece la Formula E ha conquistato la “parità” con la Formula 1 da questo punto di vista, anche se naturalmente non si deve sottovalutare che il numero di giri è decisamente inferiore, dal momento che le gare riservate alle monoposto elettriche sono più brevi. In ogni caso, Montecarlo offre un elemento di fascino ulteriore perché è l’unico tracciato sul quale gareggiano sia la Formula 1 sia la Formula E: chissà se sarà questo il futuro… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

NONO ATTO DEL MONDIALE!

La diretta Formula E tornerà a farci compagnia oggi, sabato 6 maggio, dal momento che nel pomeriggio è in programma l’appuntamento con l’ePrix di Monaco 2023, che sarà il nono atto del Mondiale di Formula E, tappa che naturalmente porta con sé tutto il fascino di una località leggendaria nel mondo dell’automobilismo. Il Principato di Monaco è in effetti l’unica località che ospita sia la Formula 1 sia la Formula E, anche perché adesso il tracciato per le monoposto elettriche è lo stesso (dopo alcuni anni su una versione ridotta) di quello della più blasonata “sorella”, che da sempre corre sulle strade cittadine di Montecarlo.

La partenza sarà fissata alle ore 15.00 di oggi pomeriggio e l’ePrix di Monaco segnerà l’ingresso del Mondiale di Formula E 2023 nella seconda metà del suo cammino, essendo la nona gara su sedici. Annotiamo inoltre che si tratta di un evento singolo, che non prevederà un bis il giorno successivo. Come già nelle passate stagioni, il calendario del Mondiale 2023 di Formula E prevede alcune doppie gare, come ad esempio sarà a metà luglio a Roma, mentre altri eventi hanno un solo ePrix in calendario, come è appunto il caso di Monaco, per un totale di 16 gare racchiuse però in undici soli eventi. Adesso naturalmente scopriamo tutte le informazioni utili per seguire al meglio la diretta Formula E dell’ePrix di Monaco sulle strade di Montecarlo.

DIRETTA FORMULA E, E-PRIX MONACO 2023: IL CONTESTO

Per presentare la diretta Formula E dell’ePrix di Monaco, possiamo naturalmente fare il punto della situazione, anche perché alle nostre spalle c’è esattamente metà dell’intero Mondiale 2023, cioè le otto gare finora disputate su sedici complessive della Formula E, che mantiene il suo format concentrato nella prima metà dell’anno solare (si concluderà a fine luglio a Londra). Finora abbiamo visto in grande spolvero il tedesco Pascal Wehrlein, leader della classifica del Mondiale Piloti di Formula E con 100 punti già al proprio attivo al volante della sua Porsche, con la quale ha raccolto la bellezza di due vittorie e un secondo, ma appare in calo dopo un fenomenale inizio di stagione.

Si è avvicinato quindi tantissimo il neozelandese Nick Cassidy, adesso secondo con 96 punti grazie a una vittoria nella seconda gara di Berlino, appena due settimane fa, più due secondi e un terzo posto. Le distanze sono comunque ancora molto ridotte: sotto le 25 lunghezze dal leader iridato abbiamo anche il francese Jean-Eric Vergne (vincitore in India), il britannico Jake Dennis, che aveva trionfato in Messico, infine l’altro neozelandese Mitch Evans, che ha vinto a SanPaolo e gara-1 di Berlino ma è stato anche meno costante degli altri. Staremo a vedere quali verdetti emetterà oggi la diretta Formula E…











