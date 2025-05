DIRETTA FORMULA E ePRIX MONACO 2025: VIA A GARA-2

Abbiamo già presentato Oliver Rowland come l’uomo più atteso nella diretta Formula E, utilizziamo allora gli ultimi minuti che ancora ci restano prima della partenza del secondo ePrix Monaco 2025 per fare il punto della situazione in una classifica fino a questo momento dominata dal pilota della Nissan. Per dare i numeri precisi, Rowland ha 94 punti e un margine quindi già molto consistente sulla seconda posizione a quota 60 punti del tedesco Pascal Wehrlein, mentre il portoghese António Félix da Costa ha pagato a caro prezzo il ritiro di ieri restando fermo a quota 54 punti e perdendo così la posizione d’onore.

Diretta Formula E/ ePrix Monaco 2025: Oliver Rowland ha vinto gara-1! (Montecarlo, 3 maggio)

Grazie alla pole position di ieri sono 54 i punti anche per Taylor Barnard, mentre per Rowland adesso l’obiettivo potrebbe essere quello di diventare il secondo pilota capace di vincere più di una volta a Montecarlo in Formula E, perché il bis è riuscito solamente a Sébastien Buemi tra il 2015 e il 2017. Adesso quindi la parola passa alle leggendarie stradine del Principato di Monaco per la diretta Formula E! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Formula E/ ePrix Arabia 2025 Jeddah video streaming tv: Rowland vince gara 2! (oggi 15 febbraio)

FORMULA E IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’ePRIX MONACO 2025

La diretta Formula E in tv sarà anche oggi per tutti su Italia 1; ecco allora la possibilità di diretta streaming video su Mediaset Infinity, ma d’altronde per gli abbonati anche su Discovery +.

FORMULA E: ROWLAND PER IL BIS A MONTECARLO

Secondo atto di un weekend molto significativo per la diretta Formula E: oggi domenica 4 maggio è il giorno del secondo appuntamento con l’ePrix Monaco 2025, di nuovo con la partenza fissata alle ore 15.05 del pomeriggio, proprio come ieri a Montecarlo. Inutile negarlo: sebbene risiano altri circuiti che la Formula E condivide con la Formula 1, il Principato ha un fascino speciale e porta anche un messaggio non banale, perché indica come pure in una delle località fatalmente più elitarie del Circus dell’altra categoria ci sia comunque un’apertura alle auto elettriche, tanto da bloccare la normale circolazione per un altro weekend – due volte in un mese.

Diretta Formula E/ ePrix Arabia 2025 Jeddah video streaming tv: Gunther vince gara 1! (oggi 14 febbraio)

Dopo tutto questo preambolo, buttiamoci finalmente sull’aspetto agonistico della diretta Formula E evidenziando che c’è sicuramente un pilota in forma speciale ed è naturalmente Oliver Rowland, perché il britannico della Nissan si è presentato a Monaco come leader del Mondiale e ha ulteriormente consolidato la propria supremazia vincendo gara-1 ieri. È stato un segnale molto importante dopo il decimo posto di Miami, che però è stato solo una parentesi negativa per Rowland, vincitore fino a questo momento di tre gare su sei più un secondo posto e quindi mattatore della diretta Formula E.

DIRETTA FORMULA E ePRIX MONACO 2025: COSA POTREBBE CAMBIARE?

La diretta Formula E ci ha abituati a cambiamenti spesso netti fra le due gare di uno stesso weekend, però Rowland in questa stagione ha già infilato un secondo posto e una vittoria nelle due gare di Jeddah e punta se possibile a fare ancora meglio a Montecarlo. Di certo siamo entrati in una fase fondamentale del Campionato Mondiale di Formula E 2025, considerando che poi ci saranno altre due doppiette asiatiche a Tokyo e Shanghai, per cui nel giro di un mese si disputeranno ben sei ePrix, con incidenza altissima su un cammino che poi terminerà a luglio.

Oliver Rowland al momento sta dominando: tre vittorie e un secondo posto su sei gare sono un rendimento fenomenale nella diretta Formula E, sempre piena di imprevisti. Non a caso, già il secondo posto è di Pascal Wehrlein, che però in stagione ha raccolto “solo” una vittoria e un terzo posto come piazzamenti da podio, mentre i due piloti che ieri sono saliti sul podio con Rowland, cioè l’olandese Nyck de Vries e l’altro britannico Jake Dennis, hanno meno della metà dei punti in classifica rispetto all’attuale leader. Il 2025 dominante del pilota Nissan proseguirà anche oggi?