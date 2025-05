DIRETTA FORMULA E ePRIX MONACO 2025: IL PRIMO ROUND

Dopo tre settimane la diretta Formula E torna a farci compagnia: è sabato 3 maggio ed è il momento di assistere a gara-1 dell’ePrix Monaco 2025, diciamo così perché quella di oggi, alle ore 15:05, sarà solo la prima di due gare e dunque questo sarà un appuntamento doppio sul tracciato di Montecarlo che, vale la pena ricordarlo, è quello storico che ospita anche le gare di Formula 1. L’ePrix Monaco 2025 rappresenta la quinta tappa stagionale nella diretta Formula E; va ricordato che a Miami ha vinto Pascal Wehrlein davanti a Lucas Di Grassi e Antonio Félix da Costa, ma questo campionato delle auto elettriche è sempre molto imprevedibile.

Diretta Formula E/ ePrix Arabia 2025 Jeddah video streaming tv: Rowland vince gara 2! (oggi 15 febbraio)

Basti pensare che fino a questo momento, in cinque gare disputate (abbiamo avuto una doppietta in Arabia Saudita), ci sono stati quattro vincitori diversi: Oliver Rowland è l’unico che sia riuscito a fare doppietta e anche in virtù di questo è primo in classifica, ma la situazione rimane sempre in divenire e bisognerà vedere quello che succederà oggi. Siamo pronti a vivere ancora una volta la diretta Formula E, un campionato che regala sempre emozioni e che pian piano sta trovando sempre più riscontri tra il pubblico, pur rimanendo attualmente ancora di nicchia.

Diretta Formula E/ ePrix Arabia 2025 Jeddah video streaming tv: Gunther vince gara 1! (oggi 14 febbraio)

DIRETTA FORMULA E STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’ePRIX MONACO 2025

La diretta Formula E sarà ancora in chiaro su Italia 1; a corredo di questo appuntamento ci sarà, per gli abbonati, la possibilità di diretta streaming video sia su Mediaset Infinity che Discovery + e, in aggiunta, sulla piattaforma Eurosport Player.

DIRETTA FORMULA E ePRIX MONACO 2025: GARA DIFFICILE!

Manca dunque davvero poco alla diretta Formula E: conosciamo bene il circuito di Montecarlo e, anche se qui si parla di ePrix Monaco piuttosto che di Gran Premio, resta il fatto che le caratteristiche del tracciato sono le stesse anche per le auto elettriche, il che significa che le possibilità di sorpasso restano poche e consolidare le posizioni alla partenza sarà importante per non dire fondamentale. Intanto, noi possiamo tornare sul fatto che Oliver Rowland sia al comando della classifica con 69 punti, e un vantaggio di 15 lunghezze su Antonio Félix da Costa: c’è a dire il vero grande bagarre per quanto riguarda le posizioni sul podio.

Diretta formula E/ ePrix Messico 2025 video streaming tv: vince Rowland! (oggi 11 gennaio)

Il portoghese della Porsche precede infatti di soli tre punti Pascal Wehrlein, che è suo compagno di squadra, e Taylor Barnard che invece guida la McLaren, mentre gli altri sono più staccati a cominciare da Maximilian Gunther. Staccati e attardati in particolar modo i due neozelandesi Mitch Evans (che ha vinto all’esordio ma poi nonha fatto più punti) e Nick Cassidy (quinto in gara-2 a Gedda per l’unica incursione in Top 10): l’anno scorso si erano giocati il titolo con Wehrlein sino al termine della stagione, questa volta stanno affrontando parecchi problemi con la Jaguar. Come detto però la stagione per la diretta Formula E è lunga e i rapporti di forza in costante ribaltamento…