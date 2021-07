Diretta Formula E/ ePrix New York 2021 streaming video tv: c’è gara-2

La diretta Formula E sarà protagonista anche oggi, domenica 11 luglio: in programma infatti c’è il secondo ePrix New York 2021, gara-2 che completerà un ricchissimo weekend per il Mondiale delle monoposto elettriche sulle strade della Grande Mela, ambientazione che naturalmente rende ancora più affascinante questa tappa della Formula E negli Usa, alla “conquista” di New York che naturalmente ha una valenza speciale per la missione del Mondiale delle monoposto elettriche.

Questo è uno schema ormai ben noto per la Formula E ai tempi della pandemia di Coronavirus: tutte le tappe del Mondiale 2021 di Formula E propongono infatti due ePrix nello stesso fine settimana, per ridurre il numero degli eventi ma non delle gare, limitando il numero degli spostamenti da una parte all’altra del mondo, che sono comunque numerosi perché la Formula E ormai ha risonanza globale.

Lo avevamo notato anche nel precedente appuntamento disputato a Puebla nel mese di giugno, l’eccezione invece era stata Montecarlo, dove ad inizio maggio avevamo vissuto l’unico ePrix con una corsa singola per questa stagione. A New York naturalmente si correrà quando in Italia sarà già sera, ma un paio di ore prima rispetto a ieri sera per evitare di sovrapporsi alla finale degli Europei di calcio, l’appuntamento con la diretta Formula E del secondo ePrix New York 2021 sarà fissato dunque alle ore 19.34 italiane, comunque l’ideale per completare in bellezza questo weekend proprio la Formula E è l’evento di punta per gli sport motoristici.

DIRETTA FORMULA E: COME SEGUIRE L’EPRIX NEW YORK 2021 IN STREAMING VIDEO E TV

La diretta tv della Formula E sarà garantita da ben due emittenti stasera, in occasione del secondo ePrix New York 2021. Come già era stato ieri, in chiaro per tutti l’appuntamento sarà infatti con il Canale 20 Mediaset, mentre gli abbonati potranno sintonizzarsi anche su Eurosport 1. Di conseguenza, c’è da segnalare anche una doppia diretta streaming video, sia tramite Mediaset Play sia grazie ad Eurosport Player.

DIRETTA FORMULA E: RISULTATI E CONTESTO

La diretta Formula E per l’ePrix New York 2021 si basa naturalmente innanzitutto su quanto è successo ieri, perché naturalmente chi ha fatto bene poche ore fa sulle strade di Brooklyn dovrebbe ripetersi anche questa volta, anche se magari i dati accumulati ieri potrebbero aiutare chi ieri ha sofferto sul circuito cittadino che sorge appunto a Brooklyn e dove la Formula E aveva fatto la sua prima apparizione nel 2017. A tal proposito, dobbiamo in effetti annotare che finora l’imprevedibilità della Formula E si è dimostrata proprio nelle grandi differenze di risultati tra gare sullo stesso circuito: in Arabia Saudita gara-1 fu vinta da Nyck de Vries che fu poi nono in gara-2 vinta da Sam Bird, che si era invece ritirato il giorno prima. A Roma le vittorie sono andate a Jean-Eric Vergne e Stoffel Vandoorne, che però nell’altro ePrix capitolino hanno collezionato un ritiro e un undicesimo posto. A Valencia una vittoria e un sedicesimo posto per Nyck de Vries, un ottavo posto e un successo invece per Jake Dennis. Infine Lucas Di Grassi aveva vinto gara-1 a Puebla ma il giorno dopo fu diciottesimo; l’unico finora capace di fare due belle gare sullo stesso circuito in questa stagione è stato l’italo-svizzero Edoardo Mortara, che in Messico fu terzo in gara-1 per poi vincere gara-2. Verrebbe dunque da dire che chi ha fatto bene ieri non ha speranze oggi: verrà smentita questa “maledizione” a New York?

