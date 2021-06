Diretta Formula E/ ePrix Puebla 2021 streaming video tv: si riparte!

La diretta Formula E torna protagonista oggi, dopo oltre un mese di pausa: in programma infatti in questo sabato 19 giugno c’è il primo ePrix Puebla 2021, che sarà seguito domani da una seconda gara consecutiva sempre sulle strade dell’Autodromo Miguel E. Abed della città messicana. Questo è uno schema ormai attuale per la Formula E, che in tutte le sue tappe sta vivendo due gare nel Mondiale in corso, con l’eccezione proprio di Montecarlo, dove ad inizio maggio avevamo vissuto l’ultimo ePrix prima della pausa, che era stata una corsa singola. A Puebla naturalmente si correrà quando in Italia sarà già sera: ricordiamo allora che l’appuntamento con la diretta Formula E del primo ePrix Puebla 2021 sarà fissato alle ore 22.30 italiane, comunque non troppo scomodo per chi vorrà vivere anche la serata all’insegna dell’automobilismo in questo weekend ricchissimo per gli sport motoristici. Si riparte con l’olandese Robin Frijns al comando del Mondiale Piloti: cosa succederà oggi in Messico?

DIRETTA FORMULA E: COME SEGUIRE L’EPRIX PUEBLA 2021 IN STREAMING VIDEO E TV

La diretta tv della Formula E sarà garantita da ben due emittenti stasera, in occasione dell’ePrix Puebla 2021. In chiaro per tutti l’appuntamento sarà infatti con il Canale 20 Mediaset, mentre gli abbonati potranno sintonizzarsi anche su Eurosport 1. Di conseguenza, c’è da segnalare anche una doppia diretta streaming video, sia tramite Mediaset Play sia grazie ad Eurosport Player.

DIRETTA FORMULA E: RISULTATI E CONTESTO

La diretta Formula E per l’ePrix Puebla 2021 si apre fra diverse incognite. Innanzitutto ci sono i circa 40 giorni di pausa dopo Montecarlo, che potrebbero avere causato delle novità a vantaggio di chi ha lavorato meglio in queste settimane. Inoltre si fa tappa a Puebla per la prima volta nella storia: la Formula E non è una novità in Messico, ma finora si era sempre corso nella capitale, mentre stavolta l’appuntamento sarà presso l’Autódromo Miguel E. Abed di Puebla, o per essere ancora più precisi di Amozoc de Mota, che sostituisce dunque il più noto Autódromo Hermanos Rodríguez. Pista nuova per tutti e ben due gare da disputare in altrettanti giorni: chi si troverà fin da subito più a suo agio potrebbe avere un grande vantaggio. Tra i più attesi ci sono gli olandesi: Robin Frijns guida la classifica grazie alla sua regolarità ma non ha ancora mai vinto, il suo inseguitore più pericoloso è il connazionale Nyck de Vries, che invece ha vinto due volte, il primo ePrix in Arabia Saudita e il primo di Valencia.

