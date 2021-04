Diretta Formula E/ Eprix Roma 2021, streaming video tv: si torna nella Capitale

DIRETTA FORMULA E: OGGI GARA 1 A ROMA

La Formula E torna in diretta, oggi sabato 10 aprile 2021 con l’Eprix di Roma 1 2021: dopo dunque la doppia prova in Arabia Saudita a fine febbraio, ecco che i campioni del mondiale elettrico tornano a farci compagnia nelle strade della capitale, per la terza prova del calendario iridato, che pure vivrà un bel bis solo domani. Entriamo dunque nel vivo della settima stagione, la prima marchiata Fia, con una doppietta che siamo sicuri farà sognare gli appassionati: i quali pure dovranno accontentarsi di seguire la gara solo da remoto, visto che la prova odierna come quella di domani sulle strade di Roma, sarà ancora a porte chiuse. Pure l’attesa per l’Eprix di Roma 1, è davvero gramde: ricordiamo allora subito che il via ufficiale alla diretta della Formula E sarà dato solo alle ore 16.00 italiane e prima della bandiera a scacchi saranno 45 minuti di corsa + un giro per decretare il vincitore.

DIRETTA FORMULA E STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE L’EPRIX ROMA 1

Ricordiamo subito che quest’anno in tutte le prove del Campionato del Mondo, la Formula E sarà visibile in diretta tv sia in chiaro sia sul satellite. Confermata infatti la possibilità di seguire gli ePrix in tv sul digitale terreste sui canali Mediaset, in particolare Canale 20, con diretta streaming video offerta tramite il portale Sportmediaset.it), aggiungiamo che per il 2021 e 2022 la Formula E sarà pure in diretta su Sky, che ne ha appena acquistato i diritti. Appuntamento dunque oggi con l’ePrix di Roma 1 su Sky Sport Uno (canale 201), con la possibilità di seguire l’evento anche in streaming video, tramite il noto servizio Sky Go.

DIRETTA FORMULA E, EPRIX ROMA 1: IL CONTESTO

Pur impazienti di dare il via alla diretta della Formula E per l’Eprix di Roma 1, atteso solo oggi pomeriggio nelle strade della capitale, pure ci pare doveroso dare anche un’occhiata indietro e ricordare come questa settima stagione era cominciata ancora a fine febbraio. Dopo tutto sono passate diverse settimane dal debutto in Arabia Saudita, dove pure erano state grandissime scintille all’epoca. Nella prima prova di Diriyah, ricordiamo bene dell’eccellente vittoria di Nyck De Vries, che sulla Mercedes riuscì a fare suoi il primo gradino del podio al debutto: lo seguirono Mortara e Evans. Nella seconda prova, occorsa appena 24 ore dopo, nelle strade arabe, fu invece Sam Bird, al volante della Jaguar a trovare meritato trionfo: con l’inglese salirono poi sul podio anche Frijns come pure il campione del mondo in carica della Formula E Da Costa. E oggi? Chi salirà su podio, nell’ePrix di Roma 2021, attesa terza prova della Formula E in diretta dalla Capitale?

