DIRETTA FORMULA E/ ePrix Roma 2023 streaming video tv: si riparte dopo l’incidente! (oggi sabato 15 luglio)

DIRETTA FORMULA E ePRIX ROMA 2023: SI RIPARTE DOPO L’INCIDENTE!

E’ come se la gara di Formula E per l’ePrix Roma 2023 cominciasse adesso, dopo l’interruzione dettata dalla bandiera rossa per l’incidente che ha coinvolto Bird, andato a muro e poi colpito a piena velocità da Buemi e da Mortara. Alcuni piloti, nella circostanza dell’incidente, hanno impattato contro le barriere per evitare l’ostacolo in mezzo alla pista. Per fortuna sembra che sia tutto in ordine per i piloti, che logicamente sono visibilmente provati da quanto vissuto in pista a causa dell’incidente.

Diversi minuti vengono impiegati per portare via le vetture danneggiate e ripulire la pista dai tantissimi detriti rimasti. Tutti i piloti, come dicevamo, stanno bene. E quindi si riprende, finalmente, ma senza Bird, Buemi, Da Costa, Mortara, Di Grassi e Frijns, i piloti coinvolti nel terribile incidente. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

DIRETTA FORMULA E ePRIX ROMA 2023: BIRD A MURO!

Pomeriggio bollente a Roma, dove sta andando in scena l’appuntamento con la Formula E per l’ePrix Roma 2023. Partenza frizzante con Bird che cerca subito di allungare dopo la bandiera verde. Evans attacca Bird e con maestria lo supera per diventare leader della gara. Bird, poi, viene superato anche da Fenestraz, questa volta in curva 7. Evans attiva l’attack mode, riesce a contenere i danni perché perde solo una posizione. Ora il leader è Fenestraz.

Ma il colpo più “spettacolare” di questo primo spezzone lo regala, a suo malgrado, Bird, che finisce a muro. Alcuni piloti per evitare la sua Jaguar iniziano a venire a contatto. Si rivela un incidente davvero incredibile, ma per fortuna dalle inquadrature di Mediaset fornite durante la diretta su Italia 1 arrivano immagini abbastanza rassicuranti. Situazione da seguire con attenzione. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

DIRETTA FORMULA E ePRIX ROMA 2023: PRIMA GARA ALL’EUR!

Con la diretta della Formula E siamo finalmente arrivati all’appuntamento di casa nostra: l’ePrix Roma 2023 si corre infatti sabato 15 luglio, ma bisogna subito dire che si tratterà di una tappa doppia, non la prima e non l’ultima nel campionato mondiale dedicato alle macchine elettriche, e infatti gara-1 (che scatterà alle ore 15:00 di oggi) sarà poi seguita da gara-2 che, naturalmente, andrà in scena domenica. La diretta della Formula E torna dunque a farci compagnia dopo meno di un mese: l’ultima gara era stata quella di Portland.

Va ricordato che siamo sostanzialmente alla fine di questo mondiale: infatti dopo questa doppia gara di Roma avremo i due ePrix di Londra con i quali si concluderà la stagione, ma il fatto che entrambi i weekend prevedano corsa doppia aumenta l’incertezza circa il nome del pilota che si laureerà campione del mondo, e ovviamente della scuderia di appartenenza. Adesso, senza indugiare oltre, possiamo andare a presentare gli spunti salienti nella diretta di Formula E, perché a gara-1 dell’ePrix Roma 2023 manca davvero pochissimo tempo…

DIRETTA FORMULA E ePRIX ROMA 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv della Formula E per l’ePrix Roma 2023 rappresenta un appuntamento in chiaro per tutti: la gara infatti verrà trasmessa da Mediaset sul Canale 20. La stessa emittente fornirà la possibilità di seguire l’evento anche in diretta streaming video, attraverso il sito di Sportmediaset; ricordiamo che la mobilità sarà in alternativa anche sull’app ufficiale della Formula E, oltre che sui relativi profili di Facebook e YouTube.

DIRETTA FORMULA E ePRIX ROMA 2023: RISULTATI E CONTESTO

Presentando quindi la diretta di Formula E, diciamo che l’ePrix Roma 2023 rappresenta il decimo appuntamento nel Mondiale delle macchine elettriche; di questi però già tre sono stati doppi, nello specifico abbiamo vissuto due gare a Diryah (Arabia Saudita), Berlino e Giacarta, quindi le corse sono state 12 e, come sempre succede nella Formula E, sono stati parecchi anche i vincitori perché qui, a differenza di quanto accade in Formula E, c’è decisamente più equilibrio e lo si evince anche dalla classifica.

A proposito: il sistema di punteggio è identico a quello della Formula 1, compreso il punto addizionale per chi timbra il giro veloce in gara, ma la differenza (abbastanza sostanziale) è che per le macchine elettriche sono previsti anche 3 punti per la pole position. Dunque, il bottino massimo che si può racimolare in una singola gara è di 29 punti; il totale sulle quattro gare restanti è di 118 punti, il che ci dice che davvero il Mondiale di Formula E potrebbe in questo momento vincerlo quasi chiunque (anche se poi non è propriamente così). Ora, vedremo cosa succederà nell’ePrix Roma 2023…











