Diretta Formula E/ ePrix Shanghai 2024 streaming video tv: il ritorno in Cina, oggi sabato 25 maggio

DIRETTA FORMULA E, EPRIX SHANGHAI 2024: IL RITORNO IN CINA

La diretta Formula E torna in Cina dopo ben cinque anni dall’unico precedente nel colosso asiatico ed è naturalmente una notizia molto significativa per il Mondiale delle monoposto elettriche: il primo ePrix Shanghai 2024 infatti aprirà oggi, sabato 25 maggio, un weekend che evidentemente non sarà importante per la Formula E solamente dal punto di vista agonistico, perché la Cina finora aveva ospitato un solo ePrix, nel 2019 a Sanya, sull’isola di Hainan. Poi ci si è messo di mezzo il Covid, adesso finalmente il ritorno ma in grande stile, perché la nuova sede è la metropoli di Shanghai, dove il messaggio delle corse con le auto elettriche può essere ancora più forte.

Sarebbe quindi inutile negare l’importanza del doppio appuntamento di oggi e domani con la diretta Formula E per l’ePrix Shanghai 2024 dal punto di vista economico e anche politico, ma questo per fortuna non va a discapito dell’aspetto sportivo che maggiormente ci interessa, anche perché saranno le gare numero 11 e 12 di una stagione formata in totale da sedici appuntamenti, di conseguenza la posta in palio è sempre più alta. Da notare che sarà il Shanghai International Circuit ad ospitare l’evento, quindi saremo in una metropoli ma pure su un circuito permanente: per la diretta Formula E avremo un tracciato più breve rispetto a quello usato ad esempio in Formula 1, per un totale di 3,051 km e 12 curve, che naturalmente i piloti dovranno scoprire.

EPRIX SHANGHAI 2024 DIRETTA FORMULA E STREAMING VIDEO TV: ORARI E COME VEDERE

Detto che la partenza della gara per l’ePrix Shanghai 2024 sarà alle ore 9.00 italiane, cioè le 15.00 locali, quindi tutto sommato non così scomoda, possiamo naturalmente ricordare adesso che la diretta tv della Formula E per l’ePrix Shanghai 2024 sarà visibile in chiaro per tutti sul Canale 20 di Mediaset. Di conseguenza, sarà possibile seguire anche la diretta streaming video della Formula E, attraverso il servizio Mediaset Infinity; ricordiamo infine che la Formula E è visibile anche su Eurosport 2 e in streaming tramite Discovery +, ma naturalmente su abbonamento.

DIRETTA EPRIX SHANGHAI 2024 FORMULA E: COME ARRIVIAMO ALLA PRIMA GARA?

Due settimane fa eravamo a Berlino per completare una tripletta di eventi europei dopo Misano Adriatico e Montecarlo, stavolta ecco il debutto di Shanghai a caratterizzare una diretta Formula E che ci regala quindi sempre spunti intriganti, ricordando che in Asia c’era già stata la doppietta di Diriyah e l’altra tappa inedita di Tokyo, quindi le monoposto elettriche stanno “conquistando” le metropoli dell’Estremo Oriente. La classifica del Mondiale Piloti di Formula E vede al primo posto il neozelandese Nick Cassidy, mattatore assoluto a Berlino con una vittoria e un secondo posto, risultati grazie ai quali è arrivato a quota 140 punti, lanciando un primo vero tentativo di fuga.

Lo insegue il tedesco Pascal Wehrlein, di recente costante a ottimi livelli, al quale tuttavia il podio manca dalla vittoria nella seconda gara di Misano, quindi dovrebbe cercare di replicare al più presto allo scatenato Cassidy. Segue la coppia britannica formata da Oliver Rowland e Jake Dennis, nella top 5 abbiamo piloti di sole tre nazionalità perché poi in quinta posizione ecco nuovamente la Nuova Zelanda, in questo caso con Mitch Evans. Questi sono quindi i protagonisti più attesi anche nella doppia tappa di Shanghai: che cosa sapranno fare nel ritorno in Cina per la diretta Formula E?











