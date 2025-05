DIRETTA FORMULA E ePRIX SHANGHAI 2025: PRIMA GARA IN CINA!

Alle ore 9:00 di sabato 31 maggio 2025 la diretta Formula E torna a farci compagnia con la settima tappa del suo entusiasmante Mondiale: l’ePrix Shangai 2025 rappresenta questa mattina (con fuso orario italiano) gara-1 come già accaduto due settimane fa a Tokyo, doppio appuntamento che ci avvicina sempre più al termine di una stagione che per il momento, possiamo dirlo, vede il domino di un Oliver Rowland che, al volante della Nissan, sta dando la paga alla concorrenza. Innanzitutto in termini di pole position: ne ha tre consecutive, anche se quella di gara-1 in Giappone non è stata contata almeno come punti in classifica.

Poi anche come vittorie, perché quella nella seconda tappa di Tokyo è stata la quarta stagionale e Rowland è l’unico pilota ad aver messo insieme almeno due successi, cosa che ovviamente lo manda in fuga in una diretta Formula E la cui corsa all’alloro potrebbe risolversi con largo anticipo. Resta però da capire cosa succederà nell’ePrix Shanghai 2025, visto che i punti sono in palio sono in totale 58 (contando anche pole position e giro veloce) e dunque la classifica potrebbe risultarne stravolta, a patto ovviamente che gli avversari si facciano vivi.

FORMULA E STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE L’ePRIX SHANGHAI 2025

La diretta Formula E anche per l’ePrix Shanghai 2025 va in onda in chiaro su Italia 1, oppure su Eurosport 2 per gli abbonati alla tv satellitare; diretta streaming video disponibile invece su Mediaset Infinity o in abbonamento su Discovery Plus.

DIRETTA FORMULA E ePRIX SHANGHAI 2025: COME CI SI ARRIVA

Possiamo allora parlare della diretta Formula E per l’ePrix Shanghai 2025 dicendo che Rowland comanda la classifica con 161 punti, avendo praticamente doppiato Pascal Wehrlein: il vantaggio sul tedesco, tornato sul podio in Giappone dopo una serie di risultati altalenanti, è di ben 77 punti mentre sono già 88 quelli che il britannico della Nissan ha su Antonio Félix da Costa, terzo nella graduatoria. Attenzione perché i risultati di Rowland sono tutt’altro che scontati: il suo compagno di scuderia Norman Nato ha appena 11 punti in classifica, frutto di pole position e sesto posto a Miami.

L’unica volta in cui il francese ha fatto registrare dei punti; il suo contributo è comunque prezioso per tenere la Nissan al primo posto nel Mondiale costruttori, qui però con un margine risicato (15 punti) nei confronti della Porsche che ha i suoi piloti nei già citati Wehrlein e Félix da Costa. I quali comunque, messi insieme, non fanno i punti di Rowland: anche da qui si capisce quale sia il dominio del britannico, che già oggi almeno virtualmente potrebbe blindare la vittoria del titolo. Scopriremo se sarà effettivamente così nella diretta Formula E, siamo davvero vicini all’ePrix Shanghai 2025…