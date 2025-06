DIRETTA FORMULA E ePRIX SHANGHAI 2025: LA SECONDA GARA IN CINA!

Anche oggi domenica 1° giugno 2025 la diretta Formula E animerà il mattino degli appassionati di sport con l’ePrix Shanghai 2025, secondo atto dell’intenso weekend nella metropoli della Cina e gara numero 11 del Mondiale 2025 della Formula E, che vede il netto dominio di Oliver Rowland, capace di incrementare il proprio margine di vantaggio sugli inseguitori, anche al termine di una gara chiusa al quinto posto, mentre la vittoria era andata al tedesco Maximilian Günther, per una doppietta del team DS Penske grazie anche alla seconda posizione di Jean Eric Vergne.

Molto particolare è proprio la situazione di Maximilian Günther, che aveva già vinto una gara anche a Jeddah, ma nei restanti otto ePrix ha avuto un sesto posto come migliore risultato. Questo ci ricorda che Rowland sta dominando grazie alla costanza di rendimento, sempre molto alto per il pilota britannico della Nissan in questa stagione della diretta Formula E. Scopriremo se il leader del Mondiale farà un altro passo verso il titolo dalle ore 9.00 del mattino italiano, quando prenderà il via il secondo ePrix Shanghai 2025 per la diretta Formula E.

FORMULA E IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE L’ePRIX SHANGHAI 2025

La diretta Formula E in tv sarà anche oggi in chiaro su Italia 1 per l’ePrix Shanghai 2025, oppure su Eurosport 2 per gli abbonati. Per la diretta streaming video quindi ecco Mediaset Infinity o su abbonamento Discovery +.

DIRETTA FORMULA E ePRIX SHANGHAI 2025: I NUMERI DELLA STAGIONE

Verso la diretta Formula E per l’ePrix Shanghai 2025 dobbiamo quindi evidenziare l’enorme differenza fra il rendimento di Oliver Rowland e quello di tutti i suoi rivali. Il britannico vanta quattro vittorie e tre secondi posti, in pratica per sette volte su dieci ePrix ha chiuso fra i primi due, per una costanza di rendimento impressionante soprattutto nella Formula E. Ad esempio, al secondo posto c’è Taylor Barnard, che è salito sul podio cinque volte ma con un secondo e quattro terzi posti e soprattutto non ha raccolto alcun punto nelle altre cinque gare, mentre Pascal Wehrlein ha una vittoria, un secondo e un terzo posto, ma per quattro volte non ha raccolto punti.

Insomma, il ritmo di Oliver Rowland è davvero insostenibile per tutti in questa stagione nella diretta Formula E. L’unico altro pilota che ha vinto più di una gara è proprio Maximilian Günther, ma abbiamo visto che il tedesco ha avuto un ruolino di marcia molto più modesto negli altri otto ePrix, inoltre il dominio del leader del Mondiale è ancora più clamoroso se si pensa che il suo compagno di squadra Norman Nato ha chiuso in zona punti appena due gare su dieci, con altrettanti sesti posti. Il titolo si avvicina sempre più, la diretta Formula E del secondo ePrix Shanghai 2025 sancirà un ulteriore passo in avanti?