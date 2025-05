DIRETTA FORMULA E: VANDOORNE VINCE, ROWLAND ALLUNGA

Sotto la pioggia intensa, il belga Stoffel Vandoorne ha vinto con la Maserati l’ePrix Tokyo 2025, primo dei due atti della diretta Formula E nella capitale del Giappone. Gara non facile considerate le condizioni atmosferiche avverse, ma la vittoria di Vandoorne è stata netta e meritata, anche grazie al pit-stop anticipato che si è rivelato una mossa strategica determinante.

Ride comunque anche Oliver Rowland, che con il secondo posto consolida sempre di più il suo enorme vantaggio nella classifica del Mondiale Piloti di Formula E, sul podio ci sono ben due piloti britannici perché il terzo gradino è andato al suo connazionale Taylor Barnard, mentre Antonio Felix da Costa non è andato oltre il settimo posto e Pascal Wehrlein ha chiuso fuori dalla zona punti, per cui Rowland è sempre più in fuga verso il titolo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LA PRIMA DI DUE GARE A TOKYO

La diretta Formula E si trasferisce in Asia: dal fascino del Principato di Monaco alle grandi metropoli orientali, oggi sabato 17 maggio 2025 avremo infatti il primo dei due ePrix Tokyo 2025, con il bis nella capitale del Giappone che sarà naturalmente domani, mentre la tappa successiva sarà in Cina, a Shanghai, e più avanti si andrà anche a Giacarta. Gli orari naturalmente saranno condizionati dal fuso orario e allora evidenziamo subito che la partenza avrà luogo alle ore 8.05 del mattino italiano.

Inizia quindi una lunga trasferta asiatica che dovrà dirci se Oliver Rowland continuerà ad essere il dominatore della diretta Formula E in questa stagione. Il pilota britannico della Nissan, che vivrà quindi le due gare di casa per la sua scuderia, arriva da un primo e un secondo posto nelle due gare tra le stradine di Montecarlo, piazzamenti con i quali ha consolidato la propria fuga in una categoria in genere molto equilibrata come la Formula E. Per tutti gli altri, ecco il compito di rilanciare l’inseguimento, che altrimenti si farebbe difficile…

FORMULA E IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV ePRIX TOKYO 2025: COME VEDERE

La diretta Formula E in tv sarà per tutti sul Canale 20; in aggiunta c’è la possibilità di diretta streaming video su Mediaset Infinity, ma per gli abbonati anche su Discovery +.

DIRETTA FORMULA E: OLIVER ROWLAND IN FUGA NEL MONDIALE

Ecco allora Oliver Rowland come mattatore assoluto della diretta Formula E, i numeri ci dicono per la precisione che il pilota britannico ha già accumulato la bellezza di 115 punti, che sono già tanti in assoluto e diventano un bottino ancora più prezioso se si pensa che alle sue spalle nessuno sta riuscendo a marciare con regolarità, tanto che al secondo posto abbiamo il portoghese Antonio Felix da Costa, che però ha “soli” 67 punti, praticamente poco più della metà di quelli del fuggitivo solitario Rowland.

Dal portoghese in giù ovviamente la situazione è molto più equilibrata, ma nessuno sta riuscendo ad avere il passo di Rowland: clamoroso il caso di Mitch Evans, che dopo avere vinto la prima gara della stagione a San Paolo addirittura non ha più raccolto nemmeno un punto nei successivi sei ePrix disputati fino a questo momento. L’anno scorso aTokyo Rowland fu secondo alle spalle del tedesco Maximilian Günther, quindi la pista dovrebbe pure piacergli: sarà ancora lui il re della diretta Formula E?