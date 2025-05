DIRETTA FORMULA E: ECCOCI A GARA-2 A TOKYO

Secondo atto della diretta Formula E in Giappone, sperando magari nel meteo più clemente dopo la forte pioggia di ieri: vedremo quindi se oggi domenica 18 maggio il secondo ePrix Tokyo 2025 ci offrirà qualcosa di diverso rispetto alla meritata vittoria sul bagnato del belga Stoffel Vandoorne, ormai un veterano della Formula E, anche campione del Mondo nel 2022, che però in questa stagione stava soffrendo meglio, tanto da avere conquistato più punti con la vittoria di ieri che nelle sette gare precedenti. Il pilota della Maserati saprà esaltarsi anche oggi?

Di certo, per gli appassionati della diretta Formula E sarà un altro appuntamento mattutino, con partenza nuovamente alle ore 8.05 italiane. Se il ritorno ai massimi livelli del belga è stata la notizia di spicco, naturalmente è stata significativa anche la conferma del dominatore di tutta la prima parte di questo Mondiale, cioè il britannico Oliver Rowland, che è stato secondo al volante della sua Nissan, allungando ulteriormente il proprio vantaggio in classifica e confermandosi l’uomo forte della diretta Formula E nella stagione in corso.

FORMULA E IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV ePRIX TOKYO 2025: COME VEDERE

La diretta Formula E in tv sarà anche questa mattina in chiaro sul Canale 20; in aggiunta Mediaset Infinity propone la diretta streaming video, che per gli abbonati sarà anche su Discovery +.

DIRETTA FORMULA E: OLIVER ROWLAND ORMAI IMPRENDIBILE?

Siamo al giro di boa per la diretta Formula E, perché ieri è stato l’ottavo ePrix della stagione su un totale di 16 e quindi oggi ovviamente è il nono, il che significa che Tokyo ha chiuso la prima metà del Mondiale e oggi apre la seconda. Il cammino sarebbe ancora molto lungo, eppure si ha la sensazione che i giochi possano essere già chiusi con enorme anticipo, considerando che i risultati di ieri hanno portato il vantaggio di Oliver Rowland addirittura a 60 punti sulla seconda piazza del portoghese Antonio Felix da Costa, solamente settimo nella prima delle due gare nipponiche.

In crescita Taylor Barnard, che con il terzo posto nell’ePrix di ieri si è preso la terza piazza anche nella classifica mondiale ai danni di Pascal Wehrlein, rimasto fuori dalla zona punti, però il diciottesimo in classifica è più vicino al secondo di quanto Da Costa lo sia a Rowland. Il Mondiale è già in cassaforte? Questo forse è troppo da dire con otto gare ancora da disputare, di certo per ora la diretta Formula E sta avendo un dominatore solitario…