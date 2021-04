Diretta Formula E/ Eprix Valencia 2021, streaming video tv: debutto in Spagna

DIRETTA FORMULA E: OGGI L’EX PRIX VALENCIA 1 2021

A poche settimane dal doppio appuntamento della Capitale, ecco che la Formula E è di nuovo in diretta, oggi sabato 24 aprile 2021, per il tanto atteso Eprix di Valencia 2021. Il campionato elettrico, giunto alla sua settima edizione fa dunque tappa in Spagna, per la precisione al tracciato del Ricardo Tormo, per quella è prova assolutamente inedita per il mondiale, e che pure verrà anche bissata solo tra 24 ore. Proprio come occorso a Diriyah e poi anche a Roma, la Federazione ha previsto in terra spagnola una doppia gara, dove sicuramente saranno raddoppiate anche le emozioni: davvero non vediamo l’ora di dare il via al tanto atteso Eprix di Valencia 2021 per la Formula E. Pure prima di far parlare solo i nostri beniamini del campionato elettrico, serve dare alcune necessarie indicazioni.

Ricordiamo allora che oggi, per la quinta gara della stagione 2021, il via sarà dato sul tracciato spagnolo alle ore 15.04 e come al solito saranno 45 minuti di grandi emozioni + un giro, prima della bandiera a scacchi.

DIRETTA FORMULA E STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE L’EPRIX VALENCIA 1

Ricordiamo subito che quest’anno la diretta tv della Formula E sarà visibile sia in chiaro sia sul satellite in tutti gli eventi della stagione. Confermata infatti la possibilità di seguire gli ePrix in tv in chiaro sui canali Mediaset, nel caso delle gare in Spagna la ribalta sarà generalista perché Mediaset proporrà la Formula E su Italia 1, oltre che tramite la diretta streaming video offerta sul portale Sportmediaset.it e con Mediaset Play.

Per le stagioni 2021 e 2022 inoltre la Formula E sarà in diretta pure su Sky, che offrirà l’evento romano sui propri canali ed inoltre anche in streaming video tramite il noto servizio Sky Go, ma logicamente in questi casi tutto è riservato agli abbonati. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO MEDIASET PLAY

DIRETTA FORMULA E, EPRIX VALENCIA 2021: COME ARRIVIAMO IN SPAGNA

Pur impazienti di dare la parola alla pista del Ricardo Tormo, per la diretta della Formula E per l’Eprix di Valencia 1 2021, ci pare prima doveroso fare un piccolo riepilogo di quanto è occorso in questo inizio della settima stagione del mondiale elettrico. La rassegna iridata 2020-21 ha infatti avuto inizio lo scorso febbraio con il doppio appuntamento in Arabia Saudita: nella prima doppietta di gare a Diriyah erano stati De Vries e Sam Bird a salire sul primo gradino del podio, regalando dunque i primi sonanti punti rispettivamente per Mercedes e Jaguar. Si è poi dovuto attendere parecchie settimane perchè la Formula E rompesse il digiuno nel doppio appuntamento di Roma, occorso il 10 e 11 aprile. Nelle strade della capitale abbiamo dunque applaudito alle belle imprese di Vergne e Vandoorne, con il belga che ha riportato sul primo gradino del podio proprio il team tedesco. E dopo la doppietta, la Mercedes sogna di fare tris a Valencia: chissà però che accade oggi alla bandiera a scacchi!

