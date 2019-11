Diretta Formula E/ Gp Arabia Saudita 2, streaming video e tv: seconda prova a Riad!

Secondo appuntamento col campionato della Formula E: si scende in pista anche oggi, sabato 23 novembre 2019 per il secondo Gran Premio dell’Arabia Saudita 2019, ovvero l’E prix numero 2 di Diriyah a Riad, dopo appena 24 ore della gara di esordio di questa stagione 2019-2020 appena alle porte e che ha visto il trionfo di Sam Bird, davanti a Lotterer e Vandoorne, dopo una prova in cui davvero è accaduto di tutto. E’ quindi un doppio appuntamento in Arabia Saudita per la Formula E: un buon assaggio dunque di un campionato che però entrare nel vivo solo tra gennaio e febbraio, con i Gp del Cile e del Messico. Ma prima di guardare già al 2020, fissiamo la nostra sulla prova di oggi, il Gp dell’Arabia Saudita 2, la seconda sulla pista araba di Diriyah.

INFO STREAMING VIDEO, DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GP DELL’ARABIA SAUDITA 2 DI FORMULA E

L’ePrix di Diriyah (Riad) sarà dunque un nuovo appuntamento con la Formula E, molto atteso e come già occorso ieri, tutti gli appassionati del Mondiale per le monoposto elettriche potranno seguire l’ePrix della Formula E in diretta tv. L’appuntamento sarà sarà disponibile in chiaro su Canale 20 di Mediaset ed inoltre per gli abbonati Sky o DAZN anche su Eurosport, che pure per questa stagione detengono i diritti per l’Italia per il Mondiale di Formula E. L’appuntamento sarà dunque con la Formula E alle ore 13.00 italiane su Canale 20 per tutti oppure Eurosport 1. In alternativa, segnaliamo anche la diretta streaming video, disponibile tramite Mediaset Play oppure Eurosport Player.

DIRETTA FORMULA E: COSA E’ SUCCESSO NELA GARA DI ESORDIO

C’è ovviamente molta attesa per la diretta della formula E per il Gp dell’Arabia Saudita 2, anche perchè nella prova di esordio di ieri a Riad davvero è accaduto di tutto. Oltre alla celebrazione di un eccezionale successo di Sam Bird, certo tra i più combattivi del primo E Prix di Diriyah, infatti non sono stati pochi i colpi di scena a cui abbiamo assistito, in primis il ritiro dei primi due protagonisti attesi sul podio, ovvero Sebastian Buemi e il campione del mondo in carica Vergne. Per i due si tratta quindi di un primo zero nella classifica che fa malissimo e a cui servirà subito porre rimedio. Pure però abbiamo ben visto che la concorrenza è tanta a e anche i nuovo arrivati come Sims (poleman ieri) non hanno certo paura. Va aggiunto eh ieri in pista a Diriyah abbiamo potuto assistere anche alla prima applicazione di una novità di regolamento, con il congelamento del cronometro in caso di Safety car e bandiere rosse, caso in cui per la direzione di gara si è comportata correttamente. Chissà che accadrà oggi a Riad per il Gp dell’Arabia Saudita 2 della formula E!



